Consiglio comunale a Nocera Inferiore. Martedì 26 maggio il parlamentino cittadino si riunisce a porte chiuse al PalaCoscioni.

Porte chiuse e diretta in streaming video per il prossimo consiglio comunale a Nocera Inferiore. Il civico consesso si celebrerà in sessione straordinaria martedì 26 maggio prossimo, alle ore 10 al palazzetto dello sport di viale San Francesco.

La scelta della struttura sportiva è collegata ovviamente alle disposizioni in materia di distanziamento sociale, dunque di misure relative all’emergenza Coronavirus.

Dunque, non essendoci condizioni adatte per lo svolgimento della riunione presso l’aula consiliare, ci si sposterà presso la struttura sportiva. Il PalaCoscioni conta su metrature ampie, permettendo quindi di mantenere l’opportuna distanza tra coloro che saranno chiamati ad intervenire.

Ci sarà quindi riunione “in presenza“, in considerazione anche della mancanza di una regolare e costante connettività per tutti i consiglieri. Questo fattore dunque avrebbe impedito un corretto svolgimento del consiglio comunale in modalità videoconferenza.

L’ordine del giorno

Sono otto i punti all’ordine del giorno previsti dalla riunione in programma martedì prossimo.

Nomina della Giunta Comunale comunicazione ex art. 46, comma 2 , del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000 Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva (delibera di G.C. n. 45 del16/03/2020) Ratifica variazione di bilancio di cui alla delibera di G.C. n. 49 del 31/03/2020 Approvazione Anticipazione di liquidità 2020 e ratifica variazione di bilancio di cui alla delibera di G.C. n.55 del21/04/2020) Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Contratto quadro per l’affidamento di servizi dell’Ente alla società in house – Nocera Multiservizi srl unipersonale Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna relative a segnalazioni dal 01.10.2019 al 31.12.2019 e dal 01.01.2020 al 20.05.2020 Encomio solenne Personale medico-sanitario, Forze dell’Ordine territoriali, Uffici, Gruppo comunale ed Associazioni di Protezione civile per gestione emergenza Covid-19.

La seduta si svolgerà in assenza di pubblico, ma sarà possibile assistervi in diretta streaming video, sulla homepage del sito istituzionale del Comune.