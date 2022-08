Consigli sulla salute. Come preparare un antipasto sano, la ricetta base dell’estate

L’aperitivo è d’obbligo in estate e l’estate è sempre sinonimo di divertimento. Se siete alla ricerca di idee per antipasti originali, oggi vi invitiamo a scoprire una sana ricetta di antipasto della micronutrizionista Astrid Roman.

L’aperitivo è d’obbligo in estate! Prima della grigliata, a metà pomeriggio o la sera, un aperitivo apre l’appetito e gli spiriti. Non ci stanchiamo mai! Ma come sono diversi i piaceri?

Conosciamo tutti il ​​tradizionale antipasto di arachidi/patatine, tuttavia non sempre funziona per noi. Se siete alla ricerca di ricette originali e più digeribili, oggi vi invitiamo a scoprire la sana ricetta antipasto di un micronutrizionista. Astrid Romano.

Astrid Roman, Micronutrizionista e Naturopata

•

© Lola Bernal / FTV

Fresca, da gustare con o senza drink, questa ricetta vi darà qualche idea!

Se la parola “ricetta” ti spaventa, non temere! L’idea è quella di poter realizzare un antipasto facilmente, senza passare ore in cucina.

Senza una grande cucina e con poche idee si può fare un aperitivo vitaminico.

Oggi vi presentiamo una ricetta facile e veloce ricca di vitamine:

Per rinfrescarsi in questo periodo molto caldo, Astrid Romano Ci invita a preparare diversi piatti a piacere.

Quindi saremo in grado di ottenere quanto segue:

⁃ piatto di verdure crude

⁃ Piatto di melanzane grigliate

⁃ Un piatto di pomodori secchi

– Un piatto di pane tostato con vitamine

In generale, quando si parla di “piatto gourmet”, vuol dire che vi serviremo bene! Sappi che ti divertirai! Per fare ciò, avrai bisogno di alcuni componenti. Eccoli :

Iniziamo preparando un piatto di verdure crude con peperoni, cetrioli di diversi colori e carote. Deve essere bello da vedere.

Per un piatto di verdure crude, avrete bisogno di cLa sposa, pagBeviamo e wCetriolo; Senza dimenticare la salsa di accompagnamento. Per fare ciò, avrai bisogno di fFormaggio bianco o salsa di soia, senape o curry e pepe.

Inizia sbucciando le verdure e poi prepara la tua piccola salsa mescolando la ricotta o la salsa di soia con un po’ di senape e pepe.

Un piatto di verdure crude

•

© Lola Bernal / FTV

Questo piatto semplice e gourmet di verdure crude può essere accompagnato da tanti piccoli piatti gourmet.

Non ci fermeremo qui! Diamo un po’ di colore e forza al nostro sano antipasto! Così, avrai bisognomelanzane, alcune tOmato essiccato, uno o due bSardine, 1-2 bFegato di merluzzo e bambino tbrindisi

In pochi minuti potrete preparare degli antipasti sfiziosi e salutari.



Per le melanzane, tagliatele a metà e aggiungete un filo d’olio d’oliva e poi cuocetele in forno per circa 15 minuti a 180 gradi.



Senza brindisi, niente aperitivo! Per fare questo, prendi una ciotola capiente. Aggiungere le sardine e il fegato di merluzzo. Mescolare e disporre il composto sul pane tostato. Questa miscela è ricca di Vitamine D, Vitamina E, DHA e acidi grassi essenziali per il cervello.

Infine, finiamo con i pomodori secchi! Prendete i pomodori secchi e disponeteli su un piatto.

Piatti gourmet e confortanti

•

© Lola Bernal / FTV

Ecco qua, un antipasto ricco di vitamine, ipocalorico e delizioso!