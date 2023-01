Conquista lunare: la NASA diffidente nei confronti della Cina

L’amministratore della NASA Bill Nelson teme che i piani eccessivamente ambiziosi della Cina per conquistare lo spazio possano danneggiare gli Stati Uniti nei prossimi anni, soprattutto per raggiungere la luna.

ilGli Stati Uniti saranno più preoccupati che mai per i progetti spaziali della Cina. In un’intervista rilasciata a PoliticoL’amministratore della NASA Bill Nelson ha avvertito Le crescenti ambizioni della Cina nello spazio Soprattutto sulla luna. Secondo il capo dell’agenzia spaziale statunitense, il primo dei due paesi ad accedere al luogo più ricco di risorse sulla luna sarà in grado di respingere i suoi concorrenti e conquistare il monopolio sulla sua superficie.

“Dobbiamo stare attenti a cosa sono [la Chine, NDLR] Non andare in un posto sulla luna con il pretesto della ricerca scientifica. “Non è irragionevole che poi dicano: ‘Vattene, siamo qui, questo è il nostro territorio'”, ha detto Bill Nelson, secondo il quale la competizione tra Stati Uniti e Cina si è intensificata notevolmente negli ultimi mesi, e i prossimi due anni potrebbero rivelarsi decisivi in ​​quello che descrive come “corsa allo spazio”.

In vent’anni, la Cina ha notevolmente ridotto il suo ritardo in termini di conquista dello spazio da parte degli Stati Uniti, ma anche dell’Unione Europea e della Russia. Nel 2022 viene istituito il programma spaziale cinese Una stazione spaziale in orbita terrestre Diverse missioni sono atterrate in orbita attorno alla Luna e hanno recuperato campioni. Una terza fase del programma, volta a stabilire una stazione di ricerca lunare indipendente vicino al polo sud lunare, è prevista per il 2025.

Il sito di notizie menziona anche che a dicembre il governo cinese ha presentato la sua visione per l’atterraggio lunare con equipaggio, il trasporto spaziale, le infrastrutture e la gestione dello spazio. La Cina ha annunciato il suo obiettivo di far sbarcare gli astronauti sulla luna entro la fine di questo decennio.

Di fronte a questi sviluppi, è fondamentale, secondo Bill Nelson, che gli Stati Uniti siano in grado di costruire rapidamente una base lunare. La NASA spera che gli astronauti americani possano tornare sulla luna entro due anni. Se la missione avrà successo, negli anni successivi dovrebbe essere costruita una colonia lunare abitata.