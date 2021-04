Conferimento irregolare di rifiuti a Nocera Superiore, “pizzicato” un uomo che deposita 15 sacchi neri contenenti anche documenti contabili di una ditta

Telecamere di videosorveglianza in azione contro il conferimento irregolare di rifiuti a Nocera Superiore. L’episodio è avvenuto in via Garibaldi. Un uomo è stato “pizzicato” a depositare 15 sacchi neri. All’interno anche documenti contabili di una ditta edile di Nocera Superiore, che ora rischia una denuncia penale e una salata sanzione.

«I cittadini come la persona che si vede nel video ripreso dalla telecamera nascosta sono coloro che macchiano il senso civico della maggioranza della comunità e che danneggiano il servizio di raccolta differenziata». Così il sindaco Giovanni Maria Cuofano, sulle immagini che ritraggono un uomo sulla sessantina mentre si disfa di circa quindici sacchi neri da 120 litri contenenti documenti e rifiuti riconducibili, stando alle primissime indagini avviate dalla Polizia Locale, ad un’azienda edile di Nocera Superiore.

In pieno giorno un uomo deposita una dietro l’altro circa 15 buste nere, non utilizzabili in base al regolamento comunale della raccolta differenziata. Un’azienda edile di Nocera Superiore nel mirino. «Ringrazio gli agenti di Polizia Locale e gli operatori dell’Ufficio Ambiente per il lavoro svolto e per l’attenzione meticolosa che stanno prestando nei confronti del servizio – aggiunge Cuofano – avremmo preferito continuare ad impegnarci per gestire la pandemia e attività di vaccinazioni messe in campo anziché destinare risorse, tempo e sforzi ai comportamenti di singoli che restano, in ogni caso, una ristretta minoranza della comunità».