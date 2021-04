Conferimento errato, aggredito un operatore di Metellia

L’operatore di Metellia aveva redarguito un cittadino intento a conferire rifiuti fuori orario. La Polizia sulle tracce dell’aggressore

Cava de’ Tirreni. L’episodio si è verificato questa mattina presto, intorno alle 7.30, alla frazione di Pregiato. L’operatore di Metellia impegnato nella raccolta dei rifiuti aveva rimproverato un cittadino intento a conferire in maniera errata. L’uomo ha reagito male aggredendo prima verbalmente, e poi con una spranga, l’addetto di Metellia.

Prima che il suo aggressore potesse scappare, però, l’operatore ecologico è riuscito a prendere nota del numero di targa per poi portarsi autonomamente al Pronto Soccorso. In ospedale i medici gli hanno riscontrato, fortunatamente, ferite lievi guaribili in cinque giorni.

«Un episodio gravissimo a fronte di una evidente mancanza di senso civico – ha commentato il direttore generale di Metellia, Maurizio Avagliano – nonostante i nostri operatori perseguano una costante attività di sensibilizzazione, oltre alle quotidiane mansioni che sono chiamati a svolgere. Devo purtroppo constatare, ancora una volta, però, che sono abbandonati a se stessi ed esposti a rischi evidenti, inammissibili».

Un appello alle istituzioni è arrivato dall’Amministratore Unico di Metellia Servizi, Giovanni Muoio, a fronte dell’insofferenza che si registra in città. «Un episodio da condannare – ha commentato Muoio – spia di un’insofferenza dilagante che dovrebbe spingere chi di competenza a prendere provvedimenti».

Intanto i vertici aziendali hanno fatto sapere che procederanno per vie legali costituendosi parte civile.