Concorso Metellia, sospesa la procedura per 15 nuovi operatori

Il concorso della Metellia per assumere nuovo personale è finito nel mirino delle polemiche

Polemiche in città per il concorso di Metellia Servizi per assumere 15 operatori ecologici. Il bando è stato contestato da “La Fratellanza” per un vincolo sulla partecipazione, limitata a chi avesse un’esperienza di tre mesi. «Una clausola per favorire chi è stato già impiegato in Metellia» hanno dichiarato i consiglieri Luigi Petrone, Bruno D’Elia e Pasquale Salsano.

Alla luce della polemica il sindaco Vincenzo Servalli – confrontarsi con l’Amministratore Unico della partecipata, Giovanni Muoio – ha disposto la sospensione del concorso Metellia. Maggiori dettagli su tale decisione dovrebbero arrivare nella giornata di domani. Il sindaco Servalli starebbe preparando una nota di chiarimento.

Anche i consiglieri Marcello Murolo, Raffale Giordano e Vincenzo Passa del gruppo “Siamo Cavesi” hanno commentato la vicenda: «Ancora una volta – hanno dichiarato in una nota –, si dimostra che efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa sono concetti che sfuggono all’amministrazione Servalli».