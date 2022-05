Con Toto Cutugno sul treno italiano

Pagina iniziale / Cultura Con Toto Gudukno su un treno italiano

Durante questa speciale rivista italiana, nel 1983, riprendiamo brani dalla nostra playlist sul treno in compagnia di Toto Cutugno, l’autore del famoso L’Italiano, che ha vinto il primo posto in molte conquiste. Paesi europei. Nel 2002 ha pubblicato la sua canzone Il treno va nell’album. In questa canzone, il treno “va quasi sempre a nord”. Perché su questo treno, la fiducia di tutti quelli che dal sud sono venuti a lavorare per lavorare nelle fabbriche del nord, anche a Torino oa Milano. Spero che a volte si riveli deludente. Il riferimento al film del Wisconsin Rocco e i suoi fratelli – la storia di fratelli venuti dalla Basilicata per creare un futuro a Milano – conferma la complessità di questo viaggio: “Ognuno sceglie la stazione / ma a volte la meta è sbagliata / Se perdi il treno giusto / perdi il gusto della vita / Il mio treno va, va / nel carro dei miei sogni / il mio treno va, e va / con paura e dubbi e trucchi. Questo tema del treno proveniente dal sud si trova in un’altra canzone popolare Il treno che viene dal sud di Sergio Endrico uscito qualche anno fa per il brano Cutugno.

In Francia, soprattutto negli anni ’70, è meglio conosciuto per i suoi numerosi successi per i cantautori francesi. Così, la versione francese della sua canzone Africa (The Indian Summer) riprende la vita di Joe Dosin, che canta molte canzoni composte da italiani, in particolare Ed C du N’Existise Bass o Le Jordin du Luxembourg. Gudukno scrive anche per Michael Sardo, Gerard Lenorman, Herv Wheeler, Dalita e Johnny Holiday.

Ma, in Italia, non era considerato un grande cantante. Trova successo soprattutto all’estero. Ha avuto una vita ancora migliore tra il 1975 e il 2008, quando ha formato la band Albatross, e la data di uscita del suo ultimo album, “Un Falco Cioso in Capia”. Si stima che nel 2005 abbia venduto circa 95 milioni di dischi! Si noti che nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con la canzone Inseem: 1992. Fu poi il secondo italiano a farsi un nome in classifica. Terzo, dobbiamo aspettare l’edizione finale con il successo della squadra di Meneskin dai suoi compagni di squadra.

Numero: Totò Katkuno

Temi: Il treno va

Categoria: Pop

Anno: 2002

Ascolta la playlist teaser: Trans Europa Express