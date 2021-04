Commissioni consiliari a Nocera Inferiore: questa mattina le nuove nomine

Commissioni consiliari a Nocera Inferiore, il sindaco ha firmato questa mattina il decreto di nomina per i componenti degli undici settori

Questa mattina, il sindaco Manlio Torquato ha firmato il Decreto Sindacale per la nomina dei componenti delle commissioni consiliari del Comune di Nocera Inferiore. Ripristinato dunque un importante strumento amministrativo per il comune capofila dell’Agro.

Dopo i numerosi recenti cambiamenti dei gruppi consiliari – ha dichiarato il primo cittadino -, si confida in una ripresa rapida ed efficace del loro lavoro finora svolto per il tramite della Conferenza dei capigruppo. Quest’ultimo strumento sopperisce ai compiti delle commissioni per ovviare alla loro mancanza.

Una conferenza dei capigruppo si terrà comunque mercoledì sera e verterà sui maggiori temi politico-amministrativi. Si discuterà dall’emergenza sanitaria alle politiche di programmazione per l’Agro Nocerino Sarnese, come stabilito dalla conferenza dei sindaci dell’Agro e che interessano in modo decisivo il nostro comune. Qui di seguito l’elenco delle nuove nomine per le undici commissioni consiliari

1^ Commissione “Affari Generali, Personale e Affari Legali”

1. Ferrigno Carlo

2. Della Mura Gennaro

3. Ferrara Annarita

4. De Maio Paolo

5. Passero Luciano

6. Trotta Gianfranco

7. D’Acunzi Pasquale

8. Borzi Elio

9. Lanzetta Tonia

10. Lupi Raffaele

11. Spinelli Vincenzo

2^ Commissione “Politiche di Bilancio e della Programmazione Finanziaria”

1. Passero Luciano

2. Iannotti Umberto

3. De Maio Paolo

4. Alfano Antonio

5. Capaldo Ilario

6. Della Mura Gennaro

7. D’Acunzi Pasquale

8. Borzi Elio

9. Lanzetta Tonia

10. Lupi Raffaele

11. Spinelli Vincenzo

3^ Commissione “Pianificazione Urbana, Infrastrutture, Mobilità, lavori Pubblici e

Patrimonio

1. Alfano Antonio

2. De Maio Paolo

3. Passero Luciano

4. Rosati Aniello

5. Ferrigno Carlo

6. De Nicola Fausto

7. Della Porta Giuseppe

8. Borzi Elio

9. Lanzetta Tonia

10. Lupi Raffaele

11. Spinelli Vincenzo

4^ Commissione “Politiche Sociali e dei Servizi alla Persona”

1. Capaldo Ilario

2. Della Mura Gennaro

3. Pepe Luigi

4. Della Porta Anna

5. Guerritore Renato

6. Citarella Manuela

7. D’Acunzi Pasquale

8. Borzi Elio

9. Lanzetta Tonia

10. Lupi Raffaele

11. Spinelli Vincenzo

5^ Commissione “ Attività Produttive”

1. Ferrigno Carlo

2. Rosati Aniello

3. De Maio Paolo

4. Alfano Antonio

5. Salomone Raffaele

6. Della Porta Giuseppe

7. Borzi Elio

8. Lanzetta Tonia

9. Lupi Raffaele

10. Spinelli Vincenzo

11. D’Alessio Saverio

6^ Commissione “Politiche per l’Ambiente ed Ecologia”

1. Ferrigno Carlo

2. Della Mura Gennaro

3. Pepe Luigi

4. Della Porta Anna

5. Salomone Raffaele

6. Trotta Gianfranco

7. Della Porta Giuseppe

8. Borzi Elio

9. Lanzetta Tonia

10. Lupi Raffaele

11. Spinelli Vincenzo

7^ Commissione “Politiche di promozione Culturale, Pubblica Istruzione, Sport e

Spettacolo”

1. Capaldo Ilario

2. Stile Vincenzo

3. Pepe Luigi

4. Alfano Antonio

5. Salomone Raffaele

6. Citarella Manuela

7. D’Acunzi Pasquale

8. Borzi Elio

9. Lanzetta Tonia

10. Lupi Raffaele

11. Spinelli Vincenzo

8^ Commissione “ Controllo e Garanzia”

1. Capaldo Ilario

2. Stile Vincenzo

3. Guerritore Renato

4. Ferrara Annarita

5. De Maio Paolo

6. D’Acunzi Pasquale

7. Borzi Elio

8. Lanzetta Tonia

9. Lupi Raffaele

10. Spinelli Vincenzo

11. D’Alessio Saverio

9^ Commissione “ Pari Opportunità”

1. Capaldo Ilario

2. Della Mura Gennaro

3. Pepe Luigi

4. Della Porta Anna

5. Iannotti Umberto

6. Salomone Raffaele

7. Della Porta Giuseppe

8. Lanzetta Tonia

9. Lupi Raffaele

10. Spinelli Vincenzo

10^ Commissione “ Statuto Comunale e Regolamento Consiglio Comunale”

1. Ferrigno Carlo

2. Della Mura Gennaro

3. De Maio Paolo

4. Passero Luciano

5. Ferrara Annarita

6. D’Acunzi Pasquale

7. Borzi Elio

8. Lanzetta Tonia

9. Lupi Raffaele

10. Spinelli Vincenzo

11. D’Alessio Saverio

11^ Commissione “Sanità”

1. Capaldo Ilario

2. Stile Vincenzo

3. Guerritore Renato

4. Pepe Luigi

5. Della Porta Anna

6. Della Porta Giuseppe

7. Borzi Elio

8. Lanzetta Tonia

9. Lupi Raffaele

10. Spinelli Vincenzo

11. D’Alessio Saverio