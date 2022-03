Il manager d’Atalanta, Gian Piero Gasperini, s’est exprimum sull’amitié Alexey Miranchuk e Ruslan Malinovsky

Les Coquipiers de l’Atalanta Alexey Miranchuk e Ruslan Malinovsky su un unico solide amityé maller provenance de pays against crucifixion, un diclaré liner Gian Piero Gasperini.

Linternational russe Miranchuk e il treno millenario La squadra ucraina Malinovsky presenta i tuoi Luxques de Series A e sui partecipanti alla vittoria in Ligue Europa contre club almand du Bayer Leverkusen in Italie jeudi soir.

La prima partita di Malinovsky, il premier des buts d’Atalanta di Marquant e Dlivrant deux passa decisivi per vincere 3-2, tandis Miranchuk a été presenta come re-77esimo minuto.

Une striscioni negli omaggi dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia a Bergame a été dévoilé per i tifosi montrant des images des dux jours devant leurs drapeaux nationaux rispettoifs e serrant la main.

Il patron de l’Atalanta, Gasperini, ammette che in questa situazione l’Ucraina potrebbe interessare Malinovskyi ma è rimasto colpito da Miranchuk.

© Massimo Insabato / Portefeuille Mondadori via Getty Images

«Lui et sa scelse una famiglia traversent quelque Gasperini ha annunciato Sky Sport Italia.

Passiamo i libretti su tant qu ququip à riguardo ai romanzi. Non ci resta che saperne di più sul Covid e su come toccare Bergame.

«De toute évidence, il a encore de la familie et des amis là-bas. Non andremo a Miranchuk. Come cita uno straordinario straordinario, Miranchuk se ha inviato presque giné par per la situazione.

«Les gens comptent plus que drapesaux et les frontiers, cest un bon garon et il myrit aussi le rispetto, aggiunto 64 libbre a casa.

LIRE LA SUITE: Il patron de l’UEFA afferma que linterdiction russe «lui brise le cœr» mais difendere sa dicision

Miranchuk, 26 anni, ha firmato per l’Atlanta Depot Lokomotiv Moscou a settembre 2020, con un valore quadro di 14,5 milioni di dirham (15,9 milioni di dollari).

Malinovskyi, 28 anni, questo club italiano depuis 2019, lorququl rejoint léquipe belge de gen cadre dun transfer qui serait valu à un peu plus 13,5 milioni di duros.

Linternational ukrainien a depuis ha contribuito con 29 ma e 23 passaggi decisivi in ​​118 presenze con gli italiani.