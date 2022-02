« Comment un adulte peut mettre le monde dans une telle … / Angleterre / Liverpool / SOFOOT.com

En marge de la victoire des Rossi in finale di Coppa di Lega dimanche contro Chelsea (0-0, 11 tab. su 10), Jürgen Klopp’s’est exprimé sur la situazione in Ucraina in micro-media nazionale Viaplay Fotball. Le visage fermé, l’entraîneur de Liverpool a ciblé directement Vladimir Poutine. « Tout cela dépasse ma compréhensions’étonne le technicien allemand. J’ai 54 ans, presque 55, et je ne comprends pas comment un adulte peut mettre le monde entier dans une telle situation, en particulier les Ukrainiens. Je connais tellement d’Ukrainiens et de Russes également. Il ne s’agit évidemment pas du peuple, c’est la guerre d’un très mauvais homme. »

En sterk appell fra Jürgen Klopp i intervju med @JanAageFjortoft sempre Kampslutt! pic.twitter.com/g8VPtFeycN — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) 27 febbraio 2022



« Nous devons faire preuve de solidarité, comme c’est toujours le cas dans les périodes sombrespoursuit-il. Il semble que nous ne puissions pas l’arrêter (Poutine), mais au moins nous pouvons lui causer plus de problèmes qu’il ne l’aurait imaginé. Peut-être que cela aide les Ukrainiens. » Avant le coup d’envoi de la finale della Coppa di Lega a Wembley, Liverpool e Chelsea avaient rispettato un minuto di applausi in sud à l’Ucraina. Les supporters des Reds avaient alors chanté «Non camminerai mai da solo», ribatte avant d’être par ceux de Chelsea.

