Pour éviter que la situation ne s’aggrave, il est importante de parler de votre mal-être le plus rapidement possible. Une créatrice de program de bien-être au travail donne notamment quelques consigli aux dipendenti et aux manager.

Si on parle de plus en plus de bien-être au quotidien, la santé mentale au travail est encore un sujet tabou. En effet, nous avons généralement aucun mal à nous assente pour des maux de tête, des maux de ventre ou pour une maladie comme un rhume, mais lorsqu’il est question de stress, d’angoisse ou de dépression, c’est plus compli . Selon une étude de YouGov et du magazine Stilista Regno Unitoprès de due tiers des répondants (61%) affermante que parler de sa santé mentale avec son supérieur peut être intimidant. Versante, c’est un sujet primordiale, car bien souvent le travail est l’une des cause de notre mal-être. Alors afin d’être plus à l’aise pour aborder ce sujet, Faye McGuinness, une specialiste des program de bien-être au travail, donne quelques consigli.

“Nous vous recommandons de parler à votre supérieur dès que vous vous en sentez capace”, indique d’abord l’expert, en précisant que “si vous vous sentez constamment stressé au travail, cette conversazione doit avoir lieu le plus tôt possible”. Evidemment, il n’est non c’ècessaire de parler de votre santé mentale dans les moindres détails, si vous n’êtes pas à l’aise. La quantité d’informations à partager avec son sa supérieur e dipende da chaque personne, ajute Faye McGuinness. À l’inverse, si c’est un sujet sur lequel vous êtes totalement ouvert·e, “il n’y a pas de choices que vous ne devriez pas dire”.

Des domande à éviter

Si vous êtes manager, il ya également quelques recommandations à connaître pour aiutante le mieux possibile votre impiegato e dans ce moment difficile. Par esempio, la spécialiste indique qu’il ya certe domande à éviter comme “est-ce que tu ne penses pas que c’est juste une phase ? Tu ne peux pas te ressaisir ?” ou des remarques dice que “nous sommes tou·te·s très occupé·e·s”. À la place, pour qu’il elle se sente écouté et accompagnagné e, demandez-lui comme il elle va, depuis combien de temps cela dure et commenta vous pouvez l’aider.

