Come seguire l’eclissi parziale di sole del 30 aprile 2022?

La Francia non ha avuto la fortuna di assistere all’eclissi parziale di sole sabato 30 aprile 2022. Fortunatamente, il fenomeno astronomico può essere seguito dal vivo e online.

Prossima eclissi solareÈ sabato 30 aprile 2022. Come sempre con un’eclissi solare, non tutto il pianeta può godere di questo fenomeno astronomico. La Francia non è nell’area visibile dell’eclissi. Si può vedere una scena dell’Oceano Pacifico meridionale, parte dell’Antartide e del Sud America meridionale.

Se non hai viaggiato per vedere questa eclissiPuoi ancora godertelo dal vivo. Almeno una trasmissione da eclisse Programmato in linea.

quando ? Dalle ore 19:45 di sabato 30 aprile 2022;

Dalle ore 19:45 di sabato 30 aprile 2022; dove ? occupazione Canale Youtube du strimmer, Jian Ki Garibe;

occupazione Canale Youtube du strimmer, Jian Ki Garibe; Cioè? eclissi parziale di Soleilovvero spostando da la luna davanti ad una parte di la stella.

Cosa ti aspetti durante questa eclissi solare?

L’eclissi del 30 aprile è la prima di due eclissi solari nel 2022 ed entrambe sono parziali. L’eclissi generale dovrebbe iniziare alle 20:45 (ora di Parigi), con un massimo di 22:41, e terminare alle 00:38 (domenica 1 maggio). Gli osservatori all’interno dell’epicentro dell’eclittica possono vederlo nella vita reale. Qui questa fascia passa per il Polo Sud.

Perché si verifichi un’eclissi solare, il sole, la luna e la terra devono essere sempre allineati in quest’ordine. È così che possiamo vedere il nostro satellite naturale che blocca la stella dal nostro pianeta pianeta. Quando l’eclissi è parziale, come il 30 aprile, la luna copre solo una parte del sole, anche nel momento più estremo dell’evento. Ci sono anche eclissi solari totali (la luna oscura l’intero disco solare), o anulari (quando il diametro apparente della luna è più piccolo del sole, rivelando un anello luminoso nel momento massimo dell’eclissi).

Mappa dell’eclissi del 30 aprile 2022. // Fonte: IMCC

Un’eclissi solare non viene mai osservata senza precauzioni. Non guardare il sole ad occhio nudo, con rischio di gravi ustioni alla parte posteriore dell’occhio. Anche durante un’eclissi totale, i danni causati dalla radiazione solare possono essere irreparabili. È necessario indossare occhiali muniti del marchio di conformità. Oppure scegli metodi di monitoraggio indiretti, più sicuri – nessun rischio con le trasmissioni di eventi online e dal vivo!

Per la prossima eclissi solare bisognerà attendere il 25 ottobre 2022. L’evento sarà quindi visibile dal nord Europa, dall’Asia occidentale e dalla Siberia.