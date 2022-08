Come Pfizer è diventato uno dei principali attori della salute in Francia

La Francia ha celebrato l’istituzione del primo laboratorio internazionale per biofarmaci Pfizer al di fuori del suolo statunitense. Dopo oltre 65 anni, il gruppo è diventato uno dei principali attori nel settore sanitario in Francia. Intervista a Henriette Dræbye Rosenquist, Presidente di Pfizer France.

Per diversi anni, Pfizer ha lavorato a stretto contatto con aziende biotecnologiche. Qual è lo scopo di questa strategia di partnership?

Henriette Derby Rosenquist: “L’innovazione non è sempre innovare da zero, ma anche riunire competenze e condividere esperienze attraverso partnership chiave. Pfizer ha sempre collaborato con organizzazioni esterne che condividono l’obiettivo comune di creare innovazioni mediche che cambiano la vita. Siamo costantemente alla ricerca di nuove Con concetti scientifici audaci, capacità e tecniche che hanno il potenziale per fornire trattamenti innovativi.

Migliorano la nostra ricerca interiore e sono essenziali per identificare e promuovere le scoperte scientifiche. Questa collaborazione personale è intessuta in tutte le fasi dello sviluppo di farmaci, dalla ricerca di base alle fasi di sviluppo clinico”.

Quali sono gli interessi sia del gruppo che delle aziende biotech a partecipare a questo tipo di partnership?

Henriette Derby Rosenquist: La nostra visione di innovare è combinare, in base alle esigenze, le competenze di tutti e lo scambio di esperienze per sviluppare la soluzione più vantaggiosa per il paziente. Non abbiamo un quadro di collaborazione predefinito e siamo flessibili su quali forme possono assumere le partnership.

In termini di biotecnologia, stiamo cercando una collaborazione in cui tutti forniscano competenze complementari per ottenere ciò che non si sarebbe potuto fare da soli. Da una prospettiva più ampia, questa collaborazione scientifica consente alle biotecnologie di evolversi e avere un impatto internazionale attraverso la produzione di pubblicazioni, brevetti; È anche una fonte di attività economica per la regione e crea opportunità di lavoro”.

Quali sono gli esempi più convincenti?

Henriette Derby Rosenquist: “Siamo in 6 principali aree di trattamento in cui riteniamo che il bisogno medico sia grande e insoddisfatto: Infiammatoria e Immunologia, Oncologia, Malattie Rare, Vaccini, Malattie Infettive e Medicina Interna (con malattie cardiovascolari). Attualmente abbiamo 96 molecole in fase di sviluppo, che è la pipeline più potente della nostra storia.

Ad esempio, crediamo nella tecnologia mRNA e la nostra partnership con BioNTech ha permesso di scoprire e sviluppare un vaccino per combattere il covid-19 in tempi record. Stiamo anche lavorando con Acuitas Therapeutics o BEAM Therapeutics sulle diverse applicazioni della tecnologia (cancro, malattie genetiche e altri virus respiratori).”

In quali aziende biotecnologiche francesi è coinvolta Pfizer?

Henriette Derby Rosenquist: Abbiamo costruito partnership per diversi anni per far progredire la ricerca sulle malattie rare. Siamo anche molto coinvolti in oncologia. Di recente, nell’ambito di Choose France, Pfizer ha annunciato il desiderio di aumentare i propri investimenti in Francia per supportare la ricerca biomedica francese e fornire innovazioni mediche ai pazienti. Ciò è esemplificato oggi dal nostro supporto alla società biotecnologica marsigliese ImCheck Therapeutics per lo sviluppo della pipeline immuno-oncologica. Pfizer investirà anche 95 milioni di dollari nella società francese Valneva per accelerare la ricerca sulla prevenzione della malattia di Lyme (che colpisce 600.000 persone in Europa e Nord America).”