Come pagare meno per i biglietti del parco | Viaggiare

Per le offerte più interessanti, Appuntamento a Plopsa . “Esiste una promozione 1 + 1 gratuita valida per i sei parchi belgi (di cui due parchi acquatici). I biglietti possono essere acquistati fino al 21 agosto compreso e saranno validi fino al 31 agosto. Si noti che questa promozione non è disponibile sui siti Web belgi di il gruppo.” Non importa, ovviamente saremmo soddisfatti del sito olandese con il collegamento al sito di traduzione se necessario”, sorride Guillaume Gillan.

finalmente, Versione olandese di Tripper Offri uno sconto del 25% per visitare il Boudewijn Seapark (20,95€ invece di 28€). L’offerta è più vantaggiosa (31%) sui biglietti Bellewaerde (25€ invece di 36€). La riduzione è salita al 42% per Bobbejaanland (€ 24,90 invece di € 42,90).

ultimo ma non meno importante, “Grande promozione per Disneyland Paris”. “Purtroppo non è adatto per le vacanze estive. Sarà anche difficile utilizzarlo durante le vacanze scolastiche o nei fine settimana”, afferma Guillaume Gillan. Per una volta, vai sul sito ufficiale del famoso parco. Per il calendario, preferire la settimana di lunedì 30 gennaio 2023.