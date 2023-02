Come modificare i video su Windows 11

| sponsorizzato |

Vuoi sapere quale editor video scegliere per creare video su Windows 11? Bene, in effetti, ci sono molte opzioni compatibili con questo sistema operativo. E questo articolo ti aiuterà a trovare l’app che fa per te. Quindi, continua a leggere per saperne di più sul miglior software di editing video compatibile con Windows 11 che ti aiuterà a creare fantastici contenuti video in modo più efficiente.

Usa l’applicazione integrata – Clipchamp

Nel 2022, Windows ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Windows 11 e Clipchamp è stata una delle nuove app della posta in arrivo. È un’app all-in-one semplice ma potente che si distingue per la sua interfaccia intuitiva, le fantastiche funzionalità e la facile integrazione con diversi servizi come Pinterest, OneDrive, Google e altri. più di 390.000 aziende Scegli questa app per lo sviluppo di video e ci sono molte ragioni per questo.

Gli utenti con un piano gratuito possono facilmente creare contenuti video accattivanti con Clipchamp. Nel video maker troverai diverse opzioni di modifica. Gli utenti possono tagliare, ritagliare, dividere e unire clip, aggiungere audio, testo, immagini, utilizzare la correzione del colore e molto altro.

Clipchamp offre anche una gamma di funzionalità disponibili solo per gli utenti Premium. Ad esempio, puoi creare la tua raccolta di branding, utilizzare foto e video premium e accedere a più filtri ed effetti. Nel complesso, Clipchamp è un buon editor video per principianti, creatori di contenuti, aziende e hobbisti.

Prova gli editor video online per Windows 11

Il software di editing video online è utile per le persone che necessitano di risultati rapidi. Dal momento che non è necessario installarli sul tuo computer, puoi risparmiare tempo e portare a termine il lavoro più velocemente. Inoltre, le app Web di solito non hanno funzionalità avanzate, quindi non perderai tempo a imparare come utilizzare l’editor. Dai un’occhiata alle informazioni qui sotto per saperne di più sui 3 migliori editor di video online.

Movavi

utilizzando Editor video Movavi online. Editor video Movavi online È un’ottima scelta per coloro che hanno bisogno di modificare rapidamente i video senza installare alcun nuovo software. Questo editor di video online ha un’interfaccia semplice e offre vari strumenti di editing per consentire agli utenti di creare video unici e di alta qualità. Puoi tagliare i tuoi clip, aggiungere transizioni, musica (usa la tua musica o scegliere da un’ampia libreria gratuita) e altro per far risaltare il tuo video.

Iniziare a modificare con Movavi è facile: basta aprire un editor online, caricare il tuo video o le tue foto e iniziare a lavorare sulle tue foto. Una volta fatto, puoi esportare il video finale in uno dei formati disponibili. E se stai cercando un software di editing video più avanzato, puoi installare l’editor video Movavi sul tuo computer.

Capwing

Stai lavorando a un video in team con altre persone e hai bisogno di una soluzione di editing video che ti permetta di montare un progetto insieme in tempo reale? Capwing è la soluzione migliore per te. Questo software di editing video online è stato creato per rendere più efficiente e veloce il lavoro di squadra sui contenuti video.

Il servizio online offre una varietà di strumenti di modifica, alcuni dei quali sono alimentati dall’intelligenza artificiale. Questo aiuta ad automatizzare le modifiche di base e concentrarsi invece sui dettagli. Oltre agli effetti e alle transizioni standard, puoi anche aggiungere immagini, testo, vari elementi (emoji, forme, ecc.), musica e creare sottotitoli. E se hai bisogno di una soluzione chiavi in ​​mano per il tuo video, puoi utilizzare i modelli della libreria di Kapwing.

Onda. video

Wave.video è in realtà una piattaforma di video marketing che non solo realizza video, ma li condivide anche. L’editor video sviluppato da Wave.video ha un’interfaccia semplice e tutti gli strumenti essenziali necessari per modificare e creare diversi tipi di contenuti video. Puoi creare video di alta qualità anche se non hai filmati. Puoi trovare video e foto adatti nella libreria Wave.video.

E una volta terminato il montaggio, puoi facilmente esportare il tuo video sul tuo computer o condividerlo su diverse piattaforme come Instagram, Youtube, Facebook, ecc. Tutto sommato, questo creatore di video è una buona scelta soprattutto per gli affari.

Prova il software di editing video per Windows 11

Se il software di editing video online non fa per te e stai cercando un software con strumenti più avanzati, l’installazione di un software di editing video è l’opzione migliore per te. Queste app hanno molte più funzionalità e i professionisti le usano per creare film e video di alta qualità. Di seguito puoi trovare i 3 migliori software di editing video compatibili con Windows 11.

DaVinci Resolve

Davinci Resolve è utilizzato da molti videografi, dai principianti ai registi professionisti. È un potente software che ti consente di modificare i video come preferisci. Tra i vantaggi di Davinci Resolve, gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono tra i più interessanti. Consente la correzione automatica del colore, la nitidezza del viso, il ritaglio e altro ancora per farti risparmiare tempo e migliorare la qualità dei tuoi contenuti. Data l’ampia gamma di strumenti avanzati, all’inizio ci vorrà del tempo per imparare come funziona l’app, ma ne varrà sicuramente la pena.

Adobe PremierePro

Adobe Premiere Pro è noto come uno dei migliori software di editing video che ha tutto per creare contenuti video di alta qualità, incluse molte funzionalità avanzate. Ad esempio, oltre ai comuni strumenti di modifica, puoi utilizzare la funzione di ritaglio, la correzione automatica del colore, la funzione di modifica audio e così via. L’unico inconveniente di questo programma è il suo costo. Non esiste un piano gratuito, quindi potrebbe non essere adatto a principianti o hobbisti. Ma se stai cercando un ottimo editor video per la tua azienda o sei un professionista, vale sicuramente la pena scegliere Adobe Premiere Pro.

lightworks

Infine, il software di editing video per Windows 11 nella nostra lista è Lightworks. È un altro editor video amato da molti professionisti e dilettanti. Il programma contiene tutto il necessario per modificare qualsiasi tipo di video. È sufficiente trascinare e rilasciare le clip e utilizzare un’ampia gamma di strumenti di modifica, dai più diffusi strumenti di modifica ai chroma key, all’editing audio e al keyframing. E puoi provare tutto gratuitamente, perché una prova gratuita è disponibile per tutti i nuovi utenti.

Riassumere

Esistono molti software di editing video per Windows 11 che possono aiutarti a creare fantastici contenuti video. Scegli quello che preferisci tra le opzioni di cui sopra e goditi un processo di editing video impeccabile. E se stai cercando informazioni più utili sull’editing video, dai un’occhiata al nostro articolo su come scegliere un traduttore di sottotitoli video.