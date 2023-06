Come l’Italia in Italia | Pres

Da qualche giorno la pubblica amministrazione del Quebec in senso lato (dipartimenti, corporazioni, comuni, ecc.) deve comunicare con i cittadini solo in francese. Le regole che il ministro Roberge difende oggi sono state adottate 20 anni fa, ma il governo non ha mai avuto il coraggio di farle rispettare. Ed eccoci finalmente.

Il principio tutelato dalla legge è semplice: il francese è la lingua comune del Québec e, in virtù di ciò, lo Stato comunica solo in francese. Quindi ogni cittadino dovrebbe parlare. Come l’italiano in Italia, come il giapponese in Giappone. La maggior parte dei paesi non richiede una legislazione per garantire l’esistenza di una lingua nazionale, una lingua comune. Va da sé che a Roma si fa come fanno i romani. Questo è anche un modo per preservare la diversità del mondo.

Ma qui è più complicato. Il Quebec è allo stesso tempo il vicino della più grande potenza culturale del mondo e la provincia dello stato satellite di questa grande cultura. Abbiamo anche una forte comunità anglo-Quebec. Da noi la cultura anglosassone è così onnipresente che è facile credere che “fare come i romani” significhi parlare inglese.

Per aumentare la difficoltà, viviamo in due stati che non inviano lo stesso messaggio riguardo a una lingua comune. Mentre il Quebec sceglie il francese, il Canada promette di essere bilingue (soprattutto in Quebec), quindi è un paese in cui puoi scegliere l’inglese ovunque.

Quindi il messaggio deve essere chiarito con l’aiuto di una legge. D’ora in poi, lo stato del Quebec, comprese le città, comunicherà solo nella lingua comune. È la fine di un bilinguismo istituzionale che non dice il suo nome.

A quanto pare, solo sui social iniziano a farsi sentire le condanne che seguono sistematicamente qualsiasi misura a tutela della lingua francese: una città come Côte-Saint-Luc esprime già istituzionalmente il proprio disprezzo e fa capire di non rispettare la legge.

Côte-Saint-Luc stuzzica però una scelta che è l’orgoglio del Quebec. Infatti, abbiamo scelto di riconoscere i “titolari dei diritti”, intendendo le eccezioni: la storica comunità anglofona del Quebec, gli immigrati arrivati ​​entro sei mesi, gli aborigeni, le persone che non vivono in Quebec e che hanno diritto a una scuola di inglese. Tutti loro possono scegliere di comunicare con lo stato in inglese. È un sogno che diventa realtà per qualsiasi francofono al di fuori del Quebec!

I titolari dei diritti devono identificarsi per utilizzare le esenzioni su di loro. Come misura di identificazione, il governo ha scelto di fare affidamento sulla buona fede delle persone, quindi devono dichiarare di appartenere a questo gruppo. Non è facile.

Dipartimenti, città e corporazioni della Corona stanno attualmente implementando diversi meccanismi per fornire servizi in inglese (messaggi telefonici, siti web, ecc.) agli aventi diritto. Alcune azioni, alcuni messaggi, sono goffi e vanno modificati (spero che chi ride di queste goffaggini proponga soluzioni). Le persone in malafede cercheranno di aggirare la legge, questo è certo. È anche certo che le persone faranno fatica a parlare lo stato in francese. Dovrebbero chiedere aiuto e venire con un amico. Ovviamente, se nessuno è infastidito dalla legge, sarà inutile. L’obiettivo è rendere inevitabile e necessario l’uso del francese.

Con questa legge la comunità anglofona non perse alcun diritto e il francese continuò ad essere la lingua comune.

La legislazione è vergognosa. Sarebbe bello accontentarsi di migliorare la lingua, renderla attraente, celebrarne la bellezza, ed è molto importante farlo, e di questo vi ho già parlato.

Ma dobbiamo anche riconoscere che c’è resistenza, e non tutti sono d’accordo sul fatto che la lingua francese debba essere preservata, o che lingua e cultura siano inseparabili. In effetti, anche in Quebec dobbiamo riconoscere che c’è chi si nasconde dietro la visione assoluta dei diritti individuali per difendere il diritto di parlare inglese monolingue, e chi dietro la difesa del bilinguismo.

Il Quebec occupa meno del 2% del Nord America e deve sempre adottare misure speciali per garantire la protezione e lo sviluppo della sua lingua. Scegliere la passività o il laissez-faire significa scegliere una legge forte, una politica che distrugge le culture minoritarie. Mentre il nostro governo nazionale comunica solo in francese per proteggere la nostra lingua, noi del Quebec siamo, individualmente, le persone più bilingue e trilingue del Nord America. Quando si tratta di lingua, non abbiamo lezioni da nessuno, specialmente dal Canada inglese, dove il bilinguismo è in declino.

Il francese come lingua comune è la chiave di volta di tutto il nostro edificio linguistico. Ci sono, e ci saranno sempre, conseguenze per l’applicazione di questo principio. Dovrebbe essere usato comunque senza complicazioni. Rinunciare è rinunciare all’esistenza.