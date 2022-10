Come le antiche creature sepolte sotto gli oceani influenzano i terremoti

Tempo di lettura: 2 minuti – rilevato Allerta scientifica

In alcune parti del mondo i terremoti sono studiati appositamente per poterne prevedere l’arrivo. Vicino alla Nuova Zelanda, per esempio, zona di subduzione d’HikurangiChe possono causare terremoti distruttivi di magnitudo maggiore di 8, sono sotto stretto controllo da parte degli scienziati. Tutto, anche le piccole creature marine che sono state sepolte per secoli vicino a questa spaccatura, viene analizzato nelle profondità degli oceani.

Secondo una recente ricerca Condiviso da Science AlertGli scienziati hanno appena trovato un possibile collegamento tra antiche creature sepolte ed eventi sismici nell’area. Queste creature sono piccoli gruppi di organismi marini unicellulari, inclusi foraminiferi– Decine di milioni di anni. Quando scompaiono, lasciano dietro di sé gusci di calcite con una svolta inaspettata.

attrito

Questi missili di calcite In effetti, hanno difficoltà a dissolversi nelle profondità oceaniche. Accumulandosi a poco a poco, possono, secondo gli scienziati, influenzare completamente i movimenti e l’attrito delle placche: qui, la placca del Pacifico e la placca australiana.

Al momento, ci sono due teorie. Se la calcite riesce a dissolversi nonostante tutto, potrebbe comportarsi come un pezzo di zucchero che si scioglie nel tè: tutti i pezzetti favoriranno lo scivolamento tra i piatti, determinano i media scientifici. Se invece la calcite non si scioglie, Può comportarsi come un tappo Ciò blocca il movimento della spaccatura, finché un giorno erutta e rilascia un’energia mostruosa. Una specie di super terremoto.

Ad ogni modo, la calcite dei gusci di queste minuscole e antiche creature sembra svolgere un ruolo importante. Ora, i ricercatori vogliono capire in quale quantità e in che forma si trova la calcite nella zona di subduzione di Hikurangi, per capire meglio le sue prestazioni e possibilmente prevedere la prossima catastrofe.