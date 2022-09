Come la matematica racconta sempre più l’economia

L’uso della matematica non si limita a circa 3.500 specialisti, ricercatori e docenti-ricercatori nei laboratori. Robin Beck/AFP

“Salva la matematica! »ha lanciato a marzo una trentina di importanti presidenti francesi Nella rubrica del settimanale Sfide, preoccupato per il futuro della propria attività a causa degli effetti negativi della riforma delle scuole superiori in questa major. Il 13 settembre uno studio dell’Istituto nazionale di scienze matematiche e le sue interazioni con il CNRS (Insmi) con McKinsey ci ricorda quanto sia giustificata questa preoccupazione perché l’economia francese si basa sulla matematica. Secondo questi esperti, la percentuale di lavori salariati la cui attività principale è la matematica rappresenta il 13% dei lavori, ovvero 3,3 milioni di persone e il 18% del PIL, ovvero 381 miliardi di euro, nel 2019. È più del doppio del settore turistico in Francia.

Non è solo che la matematica non si limita a circa 3.500 specialisti, ricercatori e docenti-ricercatori nei laboratori. È praticato con un’intensità abbastanza elevata in settori come la finanza, la sicurezza delle transazioni digitali e bancarie attraverso la crittografia, l’intelligenza artificiale, le immagini mediche o satellitari, ecc. Questa diversità spiega anche perché la disciplina economica è aumentata. Nel 2012, dato più recente fornito dal precedente studio del 2015, il 12% dei posti di lavoro era legato alla matematica e il 16% del PIL. Questo studio mostra quanto sia importante la matematica per la società e la crescita aziendale.ricorda Christoph Pace, Direttore di Insmi.

Personale ospedaliero

Questa cifra è stata ottenuta allo stesso modo della valutazione del Regno Unito nel 2010, dei Paesi Bassi nel 2011 o della Francia nel 2012. Consiste in una stima per ciascuna occupazione Il peso della matematica nella loro attività e formazione e il tipo di matematica utilizzataquindi calcolare la somma ponderata di tutti i dipendenti e infine stimare il valore aggiunto totale di questi posti di lavoro nell’economia.

Professioni come contabile o dirigente finanziario per grandi aziende, manutentore, tecnico logistico … hanno un peso del 100% (usano la matematica tutti i giorni), mentre altre, come un architetto salariato, rappresentano il 50% o il 5% di la categoria personale ospedaliero e, più in particolare, 1,1 milioni di persone “Coinvolto nella produzione e applicazione della ricerca matematica” Grazie a professioni specializzate, ingegneri finanziari, informatici, ecc.

“Questo studio dovrebbe servire ad allertare i responsabili politici e il mondo dell’industria sulla situazione.” Stefan Gavard, Professore

