Come Kate Middleton è riuscita a spaventare gli studenti così interessati al principe William quando erano al college

Pochi di noi hanno bisogno di ricordare che la famosa storia d’amore del principe e della principessa di Galles iniziò all’Università di St Andrews in Scozia.

La coppia si è incontrata durante il loro primo anno quando vivevano nello stesso condominio. Hanno poi vissuto insieme per il secondo anno in una casa in affitto con altri tre amici.

Come puoi immaginare, quando il principe William entrò al college, si ritrovò rapidamente al centro dell’attenzione tra il gentil sesso. Era una situazione che lo rendeva molto nervoso in quel momento.

La comune amica Laura Warshawer ha raccontato all’esperta reale Katie Nicholl nel suo libro The Future Queen la tattica della giovane studentessa Kate Middleton per impedire alle giovani donne ambiziose di avvicinarsi a William.

Kate e William sono noti per essere stati ottimi amici prima di innamorarsi. Come ogni buona amica, Kate ha trovato un trucco per aiutarla a uscire da situazioni sociali difficili.

E Laura dovrebbe ricordare: “Una volta a una festa, Will è stato già picchiato da una ragazza ed è diventato molto fastidioso perché non riusciva a sbarazzarsi di lei”.

“Era molto gentile, ma quella ragazza non capiva. All’improvviso Kate gli venne dietro e lo abbracciò. Disse: “Oh, scusa, ma ho una ragazza”, lui e Kate scoppiarono a ridere. “

William è stato molto grato per l’aiuto di Kate e, secondo Laura, ha detto “Grazie mille”.

Secondo questo ex membro del pubblico, il legame tra William e Kate era davvero molto speciale: “Kate era l’unica ragazza nella stanza che poteva farlo. Ed era appena un mese di college.”