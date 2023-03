Come guadagni abbastanza oro per coprire le tue spese quotidiane in WoW? -Mondo di Warcraft

Guadagnare molto oro in World of Warcraft è del tutto possibile. In Dragonflight, questo include in particolare le professioni agricole. Tuttavia, non tutti hanno bisogno o vogliono dedicare molto tempo alla coltivazione di minerali o erbe o alla creazione di ingredienti o oggetti. Una parte della società ha bisogno solo di un reddito limitato per coprire le spese quotidiane.

È per il Incorporazione n. 3469 Chi si chiede in che modo fare un po’ d’oro durante le code di Solo Brewing. Gioca quasi esclusivamente in PvP, spendendo più oro di quanto guadagna. I suoi bisogni si limitano agli acquisti qua e là, sia per riparare attrezzature o acquistare talismani per le sue attrezzature.

Finora, le operazioni di raccolta gli hanno fornito afflussi sufficienti, ma il recente calo dei prezzi ha inciso negativamente sui suoi profitti e sta iniziando ad aver bisogno di oro. Quindi si chiede a quali attività può dedicarsi mentre è in lista d’attesa.

Tra le idee suggerite:

relative spedizioni corsa dei draghi molto redditizio. È molto veloce e facile da implementare e garantisce di portare circa 4000 monete d’oro a settimana.

molto redditizio. È molto veloce e facile da implementare e garantisce di portare circa 4000 monete d’oro a settimana. utilizzo addon come Tracker globale delle attività Può essere utile perché può evidenziare spedizioni che guadagnano oro, per tutte le espansioni che hanno spedizioni, da Legion a Dragonflight. I guadagni orari dell’oro sono pessimi, ma possono essere sufficienti se le tue esigenze non sono così elevate.

Può essere utile perché può evidenziare spedizioni che guadagnano oro, per tutte le espansioni che hanno spedizioni, da Legion a Dragonflight. I guadagni orari dell’oro sono pessimi, ma possono essere sufficienti se le tue esigenze non sono così elevate. IL compito settimanale Reigning Valdrakken richiede più tempo, ma poiché hai una settimana per farlo, ti consente di raccogliere dell’oro extra.

Reigning Valdrakken richiede più tempo, ma poiché hai una settimana per farlo, ti consente di raccogliere dell’oro extra. IL esplorazione Qualcosa da tenere a mente poiché alcuni componenti di creazione si esauriscono facilmente.

Beh, se no, puoi sempre acquistare gettoni con soldi veri e rivenderli, ma hey 😀

Hai qualche consiglio per i giocatori che hanno bisogno di oro? Sentiti libero di condividere la tua esperienza nei commenti 😉