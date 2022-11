Dal riconoscimento da parte della Russia, il 21 febbraio 2022, di aree non sotto il controllo del governo nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e dall’invasione non provocata dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, l’Unione Europea ha imposto sanzioni economiche alla Russia. Queste misure si aggiungono a quelle già adottate nel 2014 dopo l’annessione della Crimea e la mancata attuazione degli accordi di Minsk.

“Al nostro Paese sono state imposte sanzioni senza precedenti. Ma il loro obiettivo principale non è stato raggiunto dagli iniziatori. Non sono riusciti a minare la nostra stabilità finanziariaTuttavia, si scopre che la Russia è più colpita di quanto sembri.Gli economisti hanno già affermato che la Russia è attualmente in una profonda recessione, dopo un calo del 4% del PIL.(Prodotto interno lordo)Nel terzo trimestre, anche le sue importazioni sono diminuite drasticamente .

Mosca: le sanzioni “non sono riuscite a minare la stabilità finanziaria della Russia”

quotidiano ultime notizie Rivela che durante un talk show alla televisione di stato, alcuni sostenitori di Putin hanno lasciato emergere le loro preoccupazioni sulle conseguenze delle sanzioni occidentali. Treno ad alta velocità russo Sapsan (Modello realizzato da Siemens, Germania) non guideraipredicatore atteso. “Con cosa guideremo? Come chiameremo? cosa dovremmo fare ? Ci importava? ” un’altra meraviglia. “Supponiamo di perseguire i responsabili… Ma questo non ci darà un altro Sapsan. O un aereo. Tutto quello che abbiamo dall’Occidente. Possiamo nazionalizzare tutto ora, ma cosa faremo il giorno dopo? Un semplice domanda senza una risposta soddisfacente.”

I sostenitori di Putin hanno improvvisamente notato gli effetti delle sanzioni: “Tutto quello che abbiamo è l’Occidente”. © Schermata

Nell’agosto 2022, Uno studio condotto da analisti della Yale School of Management lo ha effettivamente menzionato Società in uscita e sanzioni paralizzano l’economia russa a breve e lungo termine.. Gli esperti hanno denunciato in particolare le statistiche scelte da Vladimir Putin e il suo discorso che ha elogiato la resilienza dell’economia russa. L’analisi ha già confermato che le sanzioni inflitte “Scoraggia molte aziende e paesi dal continuare a commerciare con la Russia” Prima di aggiungere che il Paese avrebbe avuto difficoltà a entrare “Per fornire pezzi di ricambio e materie prime, o per ottenere una tecnologia di base.” Un’affermazione sembra quindi essere stata confermata dagli interessi dei predicatori.