Come calcolo la pensione di reversibilità che mia moglie potrà percepire?

ciao natale,

Quando si tratta di rendite, non è sempre facile vedere chiaramente. Ma simulare una pensione di reversibilità non è semplice.

Non esiste una piattaforma di simulazione della pensione ai superstiti

“Qualcuno può simulare la propria pensione sul motore dell’account depressoma per la pensione di reversibilità ciò non è possibilespiega Alice Weimers, General Counsel presso la Pension Rights Division del Federal Pensions Service.Ma per una persona che era già in pensione al momento della morte, è molto facile fare il calcolo. “

Se il defunto ha percepito la pensione di lavoro subordinato, l’importo della pensione di reversibilità assegnabile è uguale all’importo della pensione a rateo assegnabile, quindi è molto facile conoscere l’importo assegnabile (che non è uguale all’importo da pagare, perché è necessarie per osservare le regole del reddito di accumulazione). Per qualcuno che è morto prima del pensionamento, a questo punto non esiste alcuna simulazione computazionale.

Tuttavia, il Servizio federale delle pensioni può calcolare una pensione di reversibilità in casi specifici. “Facciamo questo calcolo su richiesta, ma in realtà deve essere giustificato: quando una persona è gravemente malata, per esempio, o se c’è un conflittoL’indica Alice Wimmers.

Questo può essere fatto tramite il modulo di contatto sul sito web Servizio pensionistico federale o telefonicamente al 1765.

In Belgio, nel gennaio 2021, più di 500.000 persone hanno ricevuto una pensione di reversibilità, il 94% delle quali erano donne.

Ci sono diversi account a seconda della tua situazione.

In caso di morte del defunto dipendente, la pensione di reversibilità (o indennità di trasferimento) è calcolata sulla base della sua carriera. Se Noel era già impiegato e pensionato al momento della sua morte, sua moglie potrebbe teoricamente beneficiare dell’80% della pensione familiare che Noel percepisce attualmente.

Il racconto è diverso se Noel è morto prima di andare in pensione. L’importo della pensione viene poi adeguato al periodo della sua carriera compreso tra il 1° gennaio dell’anno del suo ventesimo compleanno e il 31 dicembre dell’anno prima della sua morte.

L’importo totale della pensione di reversibilità può essere influenzato se il superstite percepisce redditi da lavoro, redditi alternativi, altre pensioni belghe o estere o pensioni di reversibilità. Con noi, a gennaio 2021, circa 300mila persone hanno abbinato pensione di reversibilità e pensione di vecchiaia.

Se fosse Natale ufficiale, La pensione di reversibilità è calcolata come segue: 60% della retribuzione di riferimento XN/D. Per capirci meglio, dobbiamo prima capire cosa significa il trattamento di riferimento. Questo è lo stipendio medio degli ultimi 10 anni di vita del funzionario deceduto (gli ultimi 5 anni se aveva 50 anni il 1° gennaio 2012). Nella frazione N/D (candidato/denominatore), N è pari ai periodi di qualifica e servizio, espressi in mesi. D indica il numero di mesi tra il compimento del ventesimo anno di età e il pensionamento del defunto.

La particolarità di un dipendente pubblico è che l’ex coniuge può essere considerato per la pensione di reversibilità al momento della morte. Questo vale anche per gli orfani. Nel primo caso la pensione di reversibilità è calcolata sulla base del numero di anni di lavoro che coincidono con il periodo matrimoniale. Per dettagli: sito web sfpd.

Per ricevere una pensione di reversibilità devono essere soddisfatte diverse condizioni

Sono gli stessi nei tre regimi (dipendente, dipendente pubblico, lavoratore autonomo), con alcune caratteristiche.

La prima condizione è: Deve essere sposato da almeno un anno. I conviventi regolari non possono richiedere la pensione di reversibilità, salvo alcune eccezioni. E se ti risposi, perdi automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità.

Le giovani vedove possono ottenere indennità transitoria prima della pensione degli eventuali eredi. Nel 2023, devi avere meno di 49 anni per qualificarti. L’importo ammissibile (e non erogabile) dell’indennità di trasferimento è generalmente equivalente a una pensione di reversibilità, ma può essere percepito senza alcun limite cumulativo. “Potresti avere disoccupazione, mutua assicurazione, reddito illimitato e ottenere comunque un’indennità di trasferimentoTuttavia, tale assegno ha una durata fissa: 18 mesi se la vedova o il vedovo non ha figli, 36 mesi se c’è almeno un figlio di età pari o superiore a 13 anni, 48 mesi se c’è un figlio in meno. Disabilitato.”L’idea di questa indennità transitoria è quella di fornire una spinta finanziaria per un certo periodo. Così una persona può superare questa morte senza dover lasciare la situazione professionale in cui si trova. Quando tale vedova o vedova raggiunge l’età pensionabile, il diritto alla sopravvivenza viene automaticamente considerato.

Se la persona ha più di 49 anni, la pensione ai superstiti viene calcolata direttamente. In questo caso l’importo non è cumulabile con quanto desiderato.

Quando e come richiedere la pensione per vedove e orfani o l’assegno transitorio?

Dopo la morte di un coniuge, è consigliabile fare domanda il prima possibile. Questo viene fatto online tramite il sito web www.demandepension.be o di persona presso la sua amministrazione comunale o presso la sede INASTI a Bruxelles (o presso uno dei suoi uffici regionali).

In alcuni casi, non è necessario applicare. È il caso, ad esempio, quando il coniuge deceduto percepiva già una pensione per lavoratore autonomo o presentava una domanda sulla quale non si era ancora deciso. Altre condizioni sono elencate in sito INASTI.