Come Apple ha cambiato le regole dell’App Store per infastidire Facebook

Apple ha cambiato la politica dell’App Store. Questa modifica mira direttamente alle entrate Meta tramite le app di Facebook e Instagram.

Apple e Meta (Facebook) si stanno scontrando e siamo nel mezzo del campo di battaglia. Primo, l’App Tracking su iOS L’implementazione con iOS 14.5 ha comportato gravi sanzioni per le attività Meta, le cui entrate provengono Facebook e altri Instagram. Come ? Utilizzando il sistema Application Tracking Transparency (ATT), che richiede alle app di ottenere il consenso dei propri utenti prima che i loro dati vengano raccolti e condivisi con terze parti per scopi pubblicitari.

In media nel mondo, il 60% degli utenti accetta di monetizzare i propri dati. Ciò significa che il 40% degli utenti non può più essere preso di mira come prima, il che porta a entrate innegabilmente inferiori per Meta, Google, Snapchat, ecc. Questo cambiamento ha avuto conseguenze disastrose per il mercato della pubblicità mobile, poiché si stima che per le aziende del mercato pubblicitario manchino 16 miliardi di dollari. Questa politica si basa sul consenso dell’utente Ha già causato molti attriti tra Meta e Apple.

dalla sua parte, Prova Meta Cheat con le regole imposte da Apple. Il tutto in completo contrasto con la politica di Application Tracking Transparency (ATT). Per fare ciò, Meta si è affidata al browser integrato nelle sue app (si avvia per impostazione predefinita quando si fa clic su un collegamento in Instagram, ad esempio) e monitora le più piccole azioni e gesti degli utenti: clic, input da tastiera, interazioni varie o selezioni di testo sono controllato. Negli Stati Uniti, la scoperta di questo metodo di tracciamento alternativo ha portato alcuni utenti a unirsi per lanciare un’azione collettiva contro Meta.

Apple Meta si rivolge con questa modifica

Lunedì scorso, 23 ottobre 2022, Apple ha rilasciato un aggiornamento alle linee guida dell’App Store per gli sviluppatori, in particolare per i pagamenti in-app. Come mostrato di seguito, se gestisci pagine aziendali di Facebook o Instagram, puoi aumentare i post con un solo clic impostando campagne promozionali.

La modifica della politica di Apple significa che lo strumento Meta degli acquisti in-app per i successivi aumenti incorrerà in una commissione Apple del 30%, oltre a dover utilizzare il sistema di pagamento di Apple.

Apple ha risposto con un’e-mail inviata a Gizmodo« Per molti anni, le linee guida dell’App Store sono state chiare: la vendita di beni e servizi digitali all’interno dell’app deve utilizzare l’acquisto in-app di Apple”. Da parte sua, Meta ha criticato i metodi di Apple, durante uno scambio con il bordo : « Apple continua a sviluppare le sue politiche per far crescere la propria attività limitando le attività di altre società nell’economia digitale”.

È anche la politica interna della fotocamera di Apple Legislatori di molti paesi del mondo. Credono che l’App Store sia in modalità monopolio su iPhone, il che non entrerà in conflitto con Meta.

Questo cambiamento aggiunge benzina sul fuoco nel rapporto tra Apple e Meta. Soprattutto perché allo stesso tempo Apple era d’accordo con Meta. In effetti, Apple sta cercando di aumentare i suoi ricavi pubblicitari battere Formati nell’App Store. Pertanto, Apple ha ampliato il suo inventario pubblicitario nel suo App Store incorporando i formati nella scheda Oggi e in molte altre pagine. Queste nuove unità pubblicitarie rappresentano un’espansione significativa dell’inventario pubblicitario di Apple.

Le entrate pubblicitarie di Apple sono riportate come parte della sua attività di Servizi, che include anche le vendite dell’App Store, le entrate degli abbonamenti, le garanzie hardware e le entrate derivanti da accordi di licenza con società come Google (per integrare il motore di ricerca Google per impostazione predefinita su Safari). Nel 2021, in totale, Apple ha registrato 68 miliardi di dollari di entrate legate ai servizi.

