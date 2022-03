Colruyt augmente le moins ses prix, ses concurrents deviennent encore plus cher

Sopra la base delle donne di Daltix, senza i colleghi dello “Standard” e confrontando la casa del prezzo con i supermarchés ces derniers mois. Et leurs conclusioni sont édifiantes : Delhaize, qui était déjà 5 % più cher que la moyenne, est désormais 10 % più cher ces derniers mois.







Du côté de Carrefour aussi, les prix ont augmenté, mais de façon moins significant. Si Colruyt n’échappe pas à cette augmentation, elle a été réalisée dans une moindre mesure en comparaison avec ses concurrents. Cela veut dire que la différence entre les supermarchés les plus chers et les moins chers est devenue encore plus grande.

En un an, Carrefour et Delhaize sont devenus en moyenne 4% plus cher, alors que Colruyt se limit à 2%. Et naturellement, la marque bon marché reste donc le magasin de grande distribution le moins cher de Belgique. Toutefois, les magasins Colruyt sont un peu plus cher en Belgique francophone qu’en Flandre, car le nord du pays suit les prix d’Albert Heijn, qui n’existe pas en Wallonie.