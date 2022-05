Coinbase Crash porta il fondo ARK di Wood più vicino al terreno pandemico

Coinbase, la seconda partecipazione più grande del fondo con circa il 7% delle attività, è scesa di oltre il 28% dai minimi storici mercoledì dopo che la società ha mancato le stime del primo trimestre e il suo amministratore delegato ha affermato che la società non rischia il fallimento.

I declini di Coinbase hanno aggiunto dolore all’ARK Innovation Fund di Wood quest’anno.

ARK non ha risposto a una richiesta di commento.

Il fondo ha sovraperformato tutti gli altri titoli statunitensi a gestione attiva nel 2020 grazie al suo portafoglio di società come Zoom Video Communications Inc e Teladoc Health Inc che è rimbalzato durante le chiusure economiche indotte dalla pandemia.

Questa forte performance ha reso Wood un nome familiare e ha portato ad apparizioni sulle copertine di riviste e miliardi di dollari di afflusso di investitori al dettaglio, anche se alcuni ora la considerano la figlia protagonista della cosiddetta bolla pandemica.

Finora ARK è in calo di quasi il 60% per l’anno e di quasi il 76% dal massimo di febbraio 2021. A metà pomeriggio era scambiato a $ 37,98, ovvero l’8,6% al di sopra del minimo di marzo 2020 di $ 34,69. Prima che la Federal Reserve e il Congresso pubblicassero 5,2 trilioni di dollari senza precedenti per sostenere l’economia.

In un webinar martedì, la signora Wood ha attribuito gran parte delle perdite del fondo all’adozione da parte della Fed di un percorso estremamente aggressivo per aumentare i tassi di interesse in un momento in cui l’economia globale era in recessione.

Ma altri investitori non sono d’accordo. Matthew Tuttle, il cui Tuttle Capital Short Innovation Fund da 460 milioni di dollari sta riducendo il portafoglio di ARK, ha attribuito le perdite di Wood alla “compressione multipla”.

“Queste società non stanno facendo soldi, in un ambiente a tasso di interesse zero possono fare moltiplicatori elevati (ma) non lo fanno in un ambiente a prezzi elevati”, ha affermato.