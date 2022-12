Codentina. L’italiano Matteo Puccio è il nuovo chef di questo famoso ristorante

Stampa di canale Dai un’occhiata ai miei messaggi

Matteo e Mila Puccio sono due persone appassionate di cucina con prodotti locali. (© La Presse della Manica)

Prima da Spoleto, in centro ItaliaLo chef Matteo Puccio torna nel mitico ristorante “mare”a Carteret (Mansey), di Mr. e Mrs. Euler.

L’impressionante viaggio di Matteo Puccio

Matteo Puccio è uno appassionato di cucina, Con programma interessante. Per compiacere i suoi genitori, ha seguito Studi legali. Ma non era la sua strada. Da bambino cucinava con suo padre. E la cucina, per favore, la adora. Dopo Sei mesi di formazione Dentro Scuola privata In cucina è un secondo Ristorante gastronomico.

Non riesco a trovarlo Vita professionale Questo chef di 42 anni. Lui ha Si sono strofinati le spalle molto grandiCucinato su navi di lusso come Crociere Regent Seven Seas. Montenegro, Cipro, San Pietroburgo, Mosca, il nostro chef ha viaggiato molto. Chi non conosce il famoso macellaio? Baia di sale, macellaio e attore? Matteo Puccio ha aperto un ristorante Salt Bay Grecia. Essendo un insegnante di cucina presso la scuola che lo ha formato, il cerchio si è chiuso.

dal locale

Ma Matteo ha un sogno. Il suo graal stava diventando lo chef di un locale raffinato già selezionato in Francia. Con “La Marine” il sogno si è avverato. Lo chef, insieme alla moglie Mila, servirà per secondo i piatti Prodotti locali. Soprattutto, amano lavorare Pescatore campus e Produttori della regione.

Vedranno Coltivatori di ortaggi Sul posto, lo chef vuole sapere cosa troverà e cosa cucinerà. Amanti dei prodotti genuini. Lo chef elabora questi prodotti locali per creare delizie appetitose. I piatti di questo chef unico sono una delizia per gli occhi, il naso, la bocca e le orecchie. Garanzia emotiva.

Nei fine settimana puoi trovare una cucina bistronomica e una cucina gourmet a “La Marine”. Capesante, astice blu e sorprese per dessert. Matteo e Mila sono innamorati della nostra regione. “Un posto da sogno”, descrivono senza dimenticare la loro dorata Nikita.

Ristorante “La Marine”, aperto dal martedì alla domenica a pranzo ea cena, rue de Paris a Carteret. Tale. :02 33 53 83 31.

