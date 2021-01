Cocaina in auto, due giovani arrestati in autostrada

Cocaina in auto, la Polizia Stradale arresta due giovani durante un controllo eseguito sull’autostrada Napoli-Salerno

La PolStrada della sottosezione di Angri ha tratto in arresto ieri due giovani, “pizzicati” con della cocaina in auto. L’arresto è avvenuto nel corso di un controllo eseguito al km 27,5 della A3, in territorio di Sant’Antonio Abate.

Gli agenti hanno fermato una Renault Clio con a bordo un 35enne e una 31enne, entrambi napoletani. I due giovani hanno immediatamente dato segni di agitazione, inducendo quindi gli agenti a procedere a una perquisizione personale.

All’interno di una borsetta i poliziotti hanno rinvenuto 0,5 grammi di marijuana e dopo un controllo approfondito, hanno scoperto un borsello occultato dietro la targa posteriore dell’auto.

All’interno erano custoditi quattro involucri contenenti una sostanza bianca, risultata essere cocaina dopo gli specifici esami della Polizia Scientifica del Commissariato di Nocera Inferiore. I quattro panetti avevano un peso complessivo di circa 370 grammi.

Dopo le formalità di rito, i poliziotti hanno tratto in arresto i due giovani, conducendoli rispettivamente nel carcere di Poggioreale e presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli. Sotto sequestro l’auto e gli stupefacenti.