CM Punk sta per essere licenziato?

Come sapete, AEW parla da diversi giorni a causa di una discussione tra CM Punk e Ace Steel contro The Elite (Young Bucks & Kenny Omega). Oggi sono stati svelati nuovi dettagli su questa storia.

Fightful ci dice che hanno avuto la conferma che Ace Steel ha morso Kenny Omega e CM Punk ha colpito uno dei campioni e Nick Jackson lo ha colpito in un occhio con una sedia.

Per quanto riguarda la persona che ha iniziato le ostilità, ci sono molte opinioni contrastanti tra gli intervistati da Fightful. Alcune persone dicono che CM Punk avrebbe dovuto aspettarsi di confrontarsi con lui dopo i suoi commenti alla conferenza stampa ed è stato affermato che qualcun altro ha rivelato che Kenny Omega e gli Young Bucks si sono avvicinati allo spogliatoio di CM Punk in modo aggressivo in quello che avrebbe potuto essere interpretato come 3v1 Questo il confronto dura “circa 6 minuti” durante i quali Brandon Cutler, Christopher Daniels e Pat Buck hanno cercato di disinnescare la situazione.

I membri dell’elenco e i media contattati da Fightful hanno ammesso di non aver sentito Tony Khan dall’alterco. Secondo quanto riferito, una persona di alto rango ha detto a Fightful che è probabile che per ora ci sarà un silenzio radiofonico sulla lotta a causa delle potenziali implicazioni legali.

Fightful ha ricevuto informazioni dal dipartimento di polizia di Hoffman Estates che afferma:

“Il Dipartimento di Polizia di Stato di Hoffman non ha alcun rapporto o documento della polizia che indichi che la polizia sia stata contattata durante l’evento AEW All Out per qualcosa che è accaduto dietro le quinte. L’unico intervento della polizia nell’evento è una questione familiare in pubblico”.

Quasi all’unanimità, i talenti che Fightful hanno incontrato non hanno gradito il modo in cui CM Punk ha deciso di fare i propri affari quella notte. Alcuni talenti che supportano CM Punk di solito dicevano che la loro reazione non sarebbe stata la stessa e altri non volevano rispondere. Sono state ascoltate voci su un possibile infortunio a CM Punk verificatosi durante questo alterco, ma queste accuse non possono essere confermate.

Per quanto riguarda il prossimo episodio di Dynamite, molti lottatori non sanno come usarli. Diversi wrestler superstar della AEW hanno da tempo rivelato che sarebbe incomprensibile se CM Punk non fosse stato rilasciato dopo il combattimento.

Combattente specifica che non c’è alcun collegamento tra l’intera storia e quella di Adam Page che sarebbe stato criticato per alcuni passaggi citati piuttosto duramente. Arn Anderson all’epoca aveva chiesto al boia di essere meno brutale su parte della sua presa e sul suo stile di wrestling in generale, perché molti lottatori erano rimasti feriti. Adam Page ha gestito queste note molto bene e non c’era tensione in vista con i suoi colleghi, soprattutto perché è molto popolare dietro le quinte.

Fightful conclude dicendo che gli intervistati non hanno riportato alcuna tensione tra MJF e CM Punk almeno fino a quando l’attuale campione AEW non ha definito MJF un “ragazzo testardo. Doveva lavorare con lui”.

Credito immagine: AEW