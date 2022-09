CM Punk si sta facendo male di nuovo

Nonostante lo scandalo AEW dietro le quinte da All Out 2022, abbiamo appreso che CM Punk potrebbe dover andare sotto i ferri per la seconda volta.

In effetti, Wrestling Observer e Fightful hanno fornito un aggiornamento di stato. Hanno appreso che una nuova riunione con tutto il talento ha avuto luogo alle 16:15 EST (22:15 a Parigi) prima di Dynamite. L’esito di questo incontro è al momento sconosciuto, avremo le risposte stasera nella puntata del 7 settembre di Dynamite dove Tony Khan prenderà la parola per parlare del futuro del titolo mondiale AEW e delle Triple Threats.

Sappiamo solo che molti membri del roster AEW avrebbero elogiato Chris Jericho per aver calmato le cose dietro le quinte e aver aiutato a risolvere la faida tra The Elite e CM Punk. Per quanto riguarda l’infortunio di CM Punk, è stato confermato che CM Punk è rimasto a casa a Chicago e non sarà sotto la dinamite stasera a Buffalo.

L’infortunio di CM Punk sarebbe molto grave. Le prime informazioni parlavano di un infortunio al tricipite che doveva verificarsi durante la sua partita contro Jon Moxley. Avremo risposte a tutte le nostre domande durante Dynamite.

