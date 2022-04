Cinque giorni ora italiana

Stefania Graziano, di origini calabresi, ne è la fondatrice e presidente: “L’Associazione Italiana Notre Dame era formata da 60 volontari, tutti molto motivati”, spiega. Alcuni sono di origine italiana, mentre altri amano questo paese. Siamo stati in contatto con un’altra associazione, The Italian, per saperne di più sulla lingua. ⁇

Commentando il festival, che ospita raduni letterari, concerti e mostre, osserva: “Ho molti contatti con artisti italiani e non mi sono mai rifiutato di partecipare. Nel 2019 il primo festival ha avuto molto successo”.

Incontri, Mostra

Tra i momenti clou della primavera italiana, il kayak di Gradicnan ospiterà la mostra “Lingue, materiali e tecniche varie nella ricerca contemporanea in Emilia-Romagna” (inaugurazione mercoledì 16 marzo, ore 18.30).

Inoltre, sabato 19 marzo, al Dôme de Talence, sono previsti una serie di incontri: alle 11, Marco, americano, autore del romanzo “Randaki” (ritratto di una generazione tragica); 15, “Alphonsina e la Strada” con Simona Baldelli; Alle 17 presenterà i libri “About Translation” con Fabrizia Parini e alle 18 presenterà i libri “Les Nouveaux Monstres” e “Un Beau Désordre” con Marco Caramelli.