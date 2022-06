Christian Quesada si “trasforma in Robinson”: TPMP scopre la nuova vita dell’ex eroe in un filmato di mezzogiorno

Ex campionessa di “Les 12 coups de midi” su TF1 (compresi Jean-Luc Richmann non vuole più sentirne parlare ), Christian Quesada, è stato condannato a tre anni di carcere per corruzione di minore nonché possesso e diffusione di materiale pedopornografico. Da marzo 2021 è posto sotto controllo giudiziario. L’uomo è stato rilasciato in severe condizioni, in quanto ha potuto beneficiare di una riduzione della pena per buona condotta. Tuttavia, non poteva lasciare il territorio francese, pena il ritorno in prigione. Cosa gli è successo dopo più di un anno dal suo rilascio? Stava per cambiare radicalmente il suo aspetto, e ora aveva lunghi capelli castani e una folta barba.



“E’ atterrato nel sud della Francia”

Gilles Verdes ha rivelato giovedì sera, in Touche pas à mon poste, che Christian Quesada vivrà attualmente nel sud della Francia. “Si è trasformato in Robinson, ha confermato l’editorialista del programma Cyril Hanouna. Risiede tra Narbonne e Béziers e non daremo esattamente la città. In quella zona si nasconde e non ha più contatti con nessuno. Alcuni dicono che a volte va a sud-est”. Un altro editorialista di C8, Guillaume Genton, ha anche rivelato altri dettagli sulla vita quotidiana di L’ex campione radiofonico Jean-Luc Richman . È ancora sotto controllo giudiziario. È con i suoi parenti e in particolare con un suo fratello che gli è diventato molto vicino da quando è uscito dal carcere. Apparentemente non ha fatto apparizioni pubbliche dal 2019. Gli è stato vietato di pubblicare un libro o un film dal suo rilascio dalla prigione. Se lo fa, sarà punito. Non può fare soldi con questo business per tre anni, fino al 2024. Vuole esprimersi, ma non può”. O quando si passa da star della TV a nemico pubblico numero uno.