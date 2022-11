Christian Dube e Luke Boelau forniranno un aggiornamento sullo stato di salute martedì

Il ministro della Salute, Christian Duby, e il Direttore nazionale della sanità pubblica, Luc Poelho, si incontreranno martedì a fine giornata per valutare la situazione sanitaria. Il Quebec è in attesa del parere della sanità pubblica prima di discutere un piano per frenare l’aumento dei casi di virus respiratori.

Questi incontri sono settimanali, ma il Dipartimento della salute e dei servizi sociali (MSSS) riconosce che “la situazione è attualmente difficile nei nostri pronto soccorso. Oltre a COVID-19L’addetto stampa del ministro, Antoine de la Durante, ha osservato che l’aumento dei casi di influenza e di altri virus respiratori nei bambini ci preoccupa molto.

Secondo il signor de la Durante, il ministero farà un punto “presto”, in cui afferma che “è ancora importante proteggere se stessi e gli altri quando si hanno i sintomi del COVID-19, ma anche da altri virus”.

Domenica, College of Physicians of Quebec (CMQ) Si consiglia di indossare una maschera Nei luoghi pubblici a fronte del “precipitoso aumento dei casi di virus respiratori nei bambini e dell’aumento delle emergenze nei bambini”.

Secondo CMQ, il Quebec deve affrontare una “tripla minaccia”, con virus respiratori che si diffondono contemporaneamente e in modo più virulento del solito.

chiesto da dovere Sulla possibilità di annunciare nuove istruzioni, il Department of Homeland Security ha indicato lunedì mattina. [analyser] La situazione”, ricordando che “si consiglia di indossare la mascherina in presenza dei più vulnerabili”. […] E in pubblico quando è difficile allontanarsi dagli altri”.

Possibile cambio di tono

Con riferimento alla salute pubblica, il Quebec potrebbe seguire le orme dell’Ontario. Domenica, il premier Doug Ford ha invitato i suoi residenti a indossare “una maschera il più possibile”, mentre gli ospedali pediatrici della contea sono sopraffatti.

In risposta a una domanda sul possibile ritorno della mascherina obbligatoria, il politico ha annunciato che si sarebbe affidato alle “istruzioni” del capo medico della provincia, il dott.S Kieran Moore.

Il tono si è fatto più serio lunedì, con il dottS mor Si raccomanda “fortemente” di indossare una mascherina In pubblico, ha indicato che stava “discutendo e studiando” la possibilità di essere nuovamente interrogata nelle scuole.

Lunedì, il ministro della salute federale, Jean-Yves Duclos, non ha escluso il reimpiego obbligatorio delle mascherine nelle giurisdizioni di Ottawa, affermando di “riconoscere che la situazione negli ospedali, compresi quelli pediatrici, è critica”.

“Abbiamo sempre detto che faremo del nostro meglio per la salute pubblica”, ha affermato, aggiungendo che Canada e Quebec sono molto indietro rispetto ad altre regioni del mondo. 19 vaccino.

I bambini, per ora, sono le persone più colpite dall’ondata di virus respiratori che ha colpito il Canada. Ciò è in parte dovuto alla ridotta esposizione ai virus durante un’epidemia, che rende l’immunità dei bambini meno sviluppata.

Ma l’influenza, il cui ceppo virale è “un po’ più violento di quanto siamo abituati a vedere”, può colpire gli anziani, come indicato domenica in Dovrebbero Professore nel Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università del Quebec a Montreal ed esperto di virologia, Benoit Barbeau.

