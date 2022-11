Chris Hemsworth ha annunciato che lascerà il suo lavoro dopo aver scoperto che potrebbe sviluppare l’Alzheimer

L’attore Chris Hemsworth Ha detto di essersi preso una pausa dalla sua carriera dopo aver appreso che era a maggior rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. La star di Thor ha fatto la scoperta dopo essere stata sottoposta a test come parte della sua serie di documentari senza limiti Da Disney+. L dichiarato ego Esposizione I test hanno confermatoLa paura più grande“, aggiungendo che ora proverà a prendere”Misure preventive“.

La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza e può portare a problemi di memoria, confusione e comunicazione. Chris Hemsworth ha appreso di avere due copie del gene ApoE4, una da sua madre e una da suo padre Il Guadagna da otto a dieci volte di più Suscettibile Sviluppare la malattia da persone che non hanno due copie del gene. Circa il 2-3% della popolazione lui è Trasportatore Due copie del gene.

il nuovo “Ha davvero acceso qualcosa in me il desiderio di prendermi un po’ di tempo per le vacanze (…) E il Se guardi alla prevenzione della malattia di Alzheimer, il vantaggio delle misure preventive è che influenzano il resto della tua vitaNon ha detto.

“Riguarda la gestione del sonno, la gestione dello stress, l’alimentazione, il movimento e il fitness. Questi sono gli stessi strumenti che devono essere applicati costantemente.“

Seriale senza limiti Chris guarda Hemsworth un test corpo ed esplorare modi per vivere una vita più lunga e più sana.

Ha spiegato che non gli era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer, ma era stato avvertito dell’aumento del rischio. “Non è un gene predeterminato, ma è un forte indicatoreNon ha detto. “Dieci anni fa, penso che fosse visto come un fattore decisivo“.

Hemsworth Ha detto che il piano originale per la serie era vederlo ricevere tutti i risultati dei suoi test genetici dal vivo sulla telecamera, ma il creatore della serie Darren AronofskyDiglielo in privato una volta che avranno i risultati.

Alla star della Marvel è stata successivamente data la possibilità di rimuovere tutti i riferimenti al morbo di Alzheimer dallo show, ma ha deciso di includere il rischio genetico del morbo di Alzheimer per migliorare la consapevolezza e la comprensione. “Quello che mi interessava era non manipolare la malattia, non drammatizzarla e non farne una sorta di tentativo di simpatia o qualcosa per l’intrattenimento.Non ha detto.

L’attore ha anche confermato alla rivista che suo nonno era affetto dal morbo di Alzheimer.

Presto potremo vedere l’attore dentro Arrabbiatoprossimo pazzo Max di George Miller, le cui riprese sono terminate all’inizio di questo mese. Il 39enne ha detto che si sarebbe preso una pausa dopo aver completato il suo tour pubblicitario senza limiticosì come i suoi altri contratti.

Tornerà a casa a Byron Bay, in Australia, per trascorrere del tempo con la sua co-protagonista, Elsa Batace i loro tre figli.