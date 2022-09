Chiudere le valvole di alcuni radiatori è una buona idea per risparmiare?

Nel contesto di questa crisi energetica, molti belgi stanno cercando di trovare soluzioni per risparmiare denaro ad ogni costo. Soprattutto durante i periodi freddi che sono molto costosi in termini di energia. Così alcuni scelgono di chiudere le valvole dell’impianto di riscaldamento per ridurre i consumi. Ma è davvero efficace?

Sicuramente hai avuto l’idea prima: “E se chiudessi le valvole su alcuni dei miei radiatori per risparmiare denaro Nel caso di una casa dotata di più radiatori, è davvero vantaggioso far funzionare un solo radiatore nella speranza di riscaldare più spazio possibile? La soluzione:Se accendi una caldaia che può andare da 20 a 35 kW per un liquido di raffreddamento che ne produce 3 o 4, ti ritroverai con consumi eccessivi inutili. La resa finale è di qualità inferiore. È come se guidassi da solo su un’auto di dieci persone. “

In altre parole, riscaldando solo una stanza della tua casa, ogni volta che apri una porta che immette in una stanza più fresca, la perdita di calore sarà troppo grande. Un calo di temperatura è difficile da trattare, a meno che non si riapra di nuovo la valvola di riscaldamento. Infine, sperando di risparmiare il 90% dell’energia accendendo un solo radiatore su dieci, risparmierai solo il 40-50% dell’energia totale.

Il riscaldamento riscalda anche un po’ le pareti

Se devi riscaldare una ghiacciaia, il guadagno sarà inferiore: “Se abbassiamo le temperature a un livello molto basso, quando dobbiamo riaccendere il riscaldamento non abbiamo solo l’aria da riscaldare, ma anche l’intero volume. Perché dovresti sapere che il riscaldamento scalda un po’ anche le pareti. È anche un po’ radioattivo, quindi girerà di più.‘, spiega il tecnico del riscaldamento.

Insomma, chiudere completamente le valvole di alcuni radiatori non fa risparmiare denaro nel lungo periodo. Se vuoi comunque riscaldare alcune stanze in misura minore, lo specialista consiglia di tenerle Differenza da 3 a 4 gradi max con la stanza principale. L’obiettivo: ridurre le differenze di temperatura e consentire una distribuzione uniforme del calore.