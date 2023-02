Chi era l’italiano che passò dallo sci al tennis?

il peccatore Nuovo arrivato nel tennis italiano, Jannik Sinner ha esitato a lungo tra lo sci alpino e il tennis prima di scegliere la pallina gialla. Biografia, premi, fidanzata, scopri chi è il calciatore transsalpino.

Riepilogo

Biografia di Janic Sinner. Janic Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido, in Trentino-Alto Adige. È cresciuto a Sesto, un villaggio di lingua tedesca in Italia. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di sette anni, grazie a suo padre, che amava lo sport, ma prima di dedicarsi completamente alla palla gialla, il giovane italiano ha partecipato a numerose gare di sci alpino, dove è diventato il più giovane campione italiano nel 2008. categoria, e vice-campione d’Italia nel 2012 in gigante. A 13 anni decide di continuare la sua formazione tennistica e lascia la casa per stabilirsi a Portagera e allenarsi con Riccardo Piatti e Massimo Sartori.

Molto calmo in campo, Jannik Sinner ha fatto della regolarità il suo vero punto di forza negli scambi. L’italiano detta spesso gli scambi con i suoi colpi rapidi, potenti e lunghissimi. La sua rapidità con la palla gli consente di arretrare raramente negli scambi e di risparmiare energia per i punti critici. Il suo servizio e il suo rovescio sono i suoi punti di forza e l’italiano raramente va al volo tranne che per una punta. Janic Sinner ha diversi soprannomi, tra cui “John the Fox” in riferimento ai suoi capelli rossi.

Qual è il risultato di Jannik Chinnar?

Janic Sinner ha vinto 5 titoli in carriera, i titoli più recenti ad Anversa (Belgio) nel 2021. Ecco le altre Coppe Transalpine: Sofia (Bulgaria), Melbourne (Australia), Washington (USA) e Sofia (Bulgaria) nel 2020. Una sconfitta finale contro Hubert Hurcox al Masters 1000 di Miami nel 2021 ha completato la sua impresa.

Qual è il grado di Jannik Chinner?

Classificato 1600 al mondo (nldr: 1592) quando è diventato professionista nel 2018, Jannik Sinner è attualmente al 10° posto nella classifica ATP. Il miglior piazzamento ottenuto dall’italiano è stato il 1° novembre 2021 quando si è classificato 9°.

Qual è la fortuna di Jannik Chinner?

In quasi 5 anni nel circuito professionistico, Janic Sinner ha accumulato oltre $ 5 milioni ($ 5.667.668 milioni) in vincite nei tornei grazie alle sue esibizioni.

Chi è la ragazza di Jannik Chinnar?

Dopo aver frequentato l’influencer Maria Brassini dall’autunno 2020, Jannik Cinner e l’italiano si sono lasciati nel marzo 2021. Ma i due piccioncini sono tornati insieme, secondo il quotidiano italiano Corriere della Sera.

Chi è l’allenatore di Jannik Shinner?

Dall’età di 13 anni, Janic Sinner è stato allenato dal famoso allenatore Riccardo Piatti, che si è preso cura di Novak Djokovic, Milos Raonic o Richard Gasquet. Ma il giovane giocatore ha concluso la collaborazione il 16 febbraio 2022.

Il 17 febbraio 2022, Janic Sinner ha annunciato che ora si sta allenando con un altro allenatore italiano, Simone Vagnozzi, che si è distinto con Stefano Travaglia o Marco Cecchinato.

“Sono felice di annunciare che in futuro lavorerò con Simone Vagnozzi come allenatore e che guiderà la mia squadra. Al momento non abbiamo in programma di aggiungere altri membri alla squadra, ma esamineremo. Entusiasta di inizia questo nuovo capitolo, Forza.”