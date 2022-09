Chi è il misterioso vincitore di Euromillions che ha vinto 4,5 milioni di euro?

Il 12 luglio, un alpino francese ha vinto 4,5 milioni di euro in EuroMillions. Ben diverso dallo splendido gatto da 230 milioni di euro in palio quella sera che nessuno ha vinto, ma comunque una somma impressionante. Tuttavia, da allora nessuno si è fatto avanti per rivendicare i guadagni. Questo è in realtà ciò che rivela l’FDJ, che ha fatto appello al misterioso vincitore.

I numeri vincenti quella sera erano 14, 18, 24, 25 e 50, mentre le stelle dovevano essere giocate 6 e 11. Se il giocatore in questione si riconosceva, poteva apparire sul numero francese 09.69.36.60 .60.

Questa non è la prima volta che un giocatore vincente perde una buona somma. Lo scorso gennaio il giocatore dell’Aude che ha vinto 1 milione di euro non si è presentato nel termine di 90 giorni. Tutte le vincite non reclamate vengono quindi donate allo stato, ad eccezione delle vincite di primo grado, ovvero i premi completi, che vengono poi ridistribuiti alla FDJ che le inietta in altri giochi d’azzardo. D’argento. E così, nel 2021, più di 70 milioni sono stati donati allo Stato… Speriamo che i giocatori a cui è mancato un regalo del genere non se ne accorgano mai perché c’è qualcosa da rigurgitare da tanti anni. ..