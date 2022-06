Chi è Ange Noiret, la nuova presentatrice meteo di TF1?

Per oltre un anno, è stato uno dei nuovi volti della televisione meteorologica. Questa domenica, 19 giugno 2022 Ange Noiret ha presentato il bollettino meteo TF1pochi minuti faAnne Claire Codray prendere in consegna Notizie dell’una. Un meteorologo per più di nove anni, ha affermato Sul suo profilo LinkedInIl giovane sta ora presentando il meteo sul canale di cronaca continua del gruppo TF1, LCI Da maggio 2021. L’11 settembre 2021 chiunque si definisca capace“Spiegare facilmente e velocemente tutti i fenomeni meteorologici, anche i più complessi”, Un po’ confuso durante l’attivazione del bollettino meteo per Mattina del fine settimana Sul canale 26 di TNT. vivere pienamente, Otto ballerini del Moulin Rouge irrompere nel gruppo. L’arrivo di un rumore gli fece perdere le sue risorse molto rapidamente. Anche se ha fatto di tutto per rimanere in pista, Angie Nauert ha detto che non è mai stato così nervoso in vita sua.

Ange Noiret, un semplice jolly di TF1?

Se rinfresca il tempo da maggio 2021 in poi LCIIl suo improvviso arrivo come Joker solleva interrogativi. Sui social network, alcuni utenti di Internet si sono subito chiesti se avesse torto. sostituisce Evelyne Dhéliat, Diventando un numero ricorrente in TF1. Attualmente, Il canale non ha voluto parlare di questo dettaglio, che è importante. Nella sua prima su un canale privato, il presentatore meteo ha potuto contare sul supporto dei giornalisti LCIMary Allen Millais, Presente dall’inizio alla fine per supportare il compagno di squadra. “Focus, grande prima per Ange Noiret che fa il suo primo bollettino meteo su TF1”ha scritto sulla sua storia di Instagram, domenica 19 giugno 2022.

Quel che è certo è che l’esistenza di Ange Noiret su Canale Uno Rendi felici le persone. Molti tweeter hanno apprezzato la compagnia del giornalista televisivo. “Primo confermato”, “È davvero fantastico”, “Eccellente, m*** lui”-Possiamo leggere su Twitter. La prima impressione (sempre) è corretta… Seguire !

