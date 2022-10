“Che cosa hai in mente?”: Nikos Aliagas chiede a Tiana della coppia fallita con Leah

Il terzo premio per “Star Academy”. E che bonus! Sabato sera, i candidati ancora in gara hanno avuto l’opportunità di cantare con l’Orchestra Filarmonica guidata personalmente da Mathieu Junette. Il precedente ripetitore dello spettacolo principale era andato al castello qualche giorno fa per far parte della giuria per valutare la settimana.

A loro volta, gli studenti si sono esibiti sul palco, con guest star, da Véronique Sanson a Keen’V passando per Hyphen Hyphen, Zaz, Tom Grégory e Gims. È anche il membro della Sexion d’Assaut che ha aperto il pallone con Enola e poi con Tiana. Solo un momento “incredibile‘, ammette al cantante che confessa che lui’I primi fan“Accademia stellare”“. “È divertente essere quiEgli ha detto. Vengo da Star AC ai tempi di Jennifer.“

Alcuni dei candidati, dal canto loro, hanno avuto l’opportunità di cantare tra loro. È per si e Tiana, la cui nuova amicizia ha ispirato la produzione di Star Academy. Insieme, le due giovani hanno tradotto “In Another World” di Celine Dion. Nonostante le prove, Tiana ha dimenticato le prime parole della canzone. Qualche “singhiozzo” che non è passato inosservato. “Cosa è successo nella tua testa? C’è stato un blocco?‘ chiede Nikos Aliagas alla fine dello spettacolo.È l’emozione che penso, la tensione e tutto. Lo stavo rivedendo per tre giorni, conoscendolo a memoria, e lì mi sono innervosito‘ risponde il più giovane dello spettacolo.

Poche decine di minuti dopo, è stata la volta di Carla ad avere problemi sul palco. Durante una trilogia con Keen’V e Chris, la giovane è stata costretta a cantare con un microfono che non funzionava…”Non ti abbiamo sentito. Questo è certo“Yannis Marshall, insegnante di ballo, licenziato.”Non importava. Continuiamo!Risponde Carla, sorridendo ai suoi compagni.

“Avrebbe fatto meglio”

Durante la serata, i quattro candidati della settimana, Senzo, Julian, Asin e Stanislas, si sono esibiti come un singolo. Vantaggi che non hanno convinto Michael Goldman, direttore di “Star Academy”. “Penso che fossero disugualiha detto a Nikos Aliagas prima di aggiungere che loroAvrebbe potuto fare di meglio“.

Alla fine dello spettacolo, il primo candidato viene salvato dal pubblico. che esso Julian, il peggior candidato della settimana nell’ordine dei docenti. Poi, spetta ai candidati votare per chi vogliono vederlo continuare l’avventura. Senzo è il primo candidato ad essere eliminato. Ahcène e Stanislas sono imparentati. Anisha ha avuto il difficile compito di scegliere tra loro. La ragazza che sta annegando in lacrime, ha difficoltà a prendere una decisione. “Non so. Li amo entrambi così tanto“Ha detto prima di salvare Stanislas.”di avanzarePertanto, Senzo e Asin vengono esclusi dall’avventura.

“Mi sento completamente perso senza di lui”

Sul bus che li riporta al castello, i volti sono tesi. “Mi sento totalmente perso senza di lui (Ahcène. NdlR)”, lanciato Lia. Al castello, non so come andrò avanti.Anisha si sistemò, sola nel retro dell’autobus, lontano dai suoi compagni.È molto difficileRingrazia la candidata Karima Charni. “Queste non sono cose che faccio di solito.“I sopravvissuti di questa settimana, Julian e Stanislas, sono entusiasti dell’idea di tornare a palazzo”.Sono molto orgoglioso di me stesso e non mi sento di meritarlo. (…) Davvero non me ne rendo conto affatto. questo è figo!‘ dice Giuliano.Sono molto felice e allo stesso tempo la condivido piena di emozioniStanislas, da parte sua, viene catturato. “Mi dispiace per Cenzo. Eravamo un trio. È una pausa nell’avventura. (…) Farò di più per dimostrare che appartengo a qui. “