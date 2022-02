Des chercheurs sont parvenus à localiser un tunnel sous un mètre de terre. Grâce à un gradomètre de gravité quantique. Une technologie qui se montre, pour la première fois, capace de sortir du laboratoire et de se frotter aux réalités du terrain.

Cela vous interressera aussi

[EN VIDÉO] La meccanica quantique expliquée en video Qu’est-ce que la mécanique quantique ? À quoi set-elle? Quel est son champ d’étude ? La risposta in video!

Un gradomètre de gravité quantique. Drôle de terme. Pour un drôle d’engin. Un gradiumètre, c’est un appareil destiné à mesurer dans l’espace, le gradient d’une grandeur fisico. Un gradomètre de gravité mesure donc les variants de la gravité. Et dans le cas d’un gradomètre de gravité quantique, la mesure se fait en exploitant les principes de la quantita fisica. grazia a un catturatore qui mesure les changes de gravité lorsqu’un nuage D’atomi tomba.

Le vibrazioni, l’inclinazione degli strumenti e le perturbazioni causate dai par les campioni magnetici e termiche esterne e tempi lunghi confinano la tecnologia in laboratorio. Mais aujourd’hui, des checheurs de l’université de Birmingham (Royaume-Uni) annoncent être parvenus à atténuer ces différents bruits et avoir trouvé au gradomètre de gravité quantique e application pratique. Avec son aid, ils ont détecté un tunnel enterré à un mètre sous la surface en mesurant des variazioni di microgravità.

Une quantité d’applications dans divers domaines

Les chercheurs estiment que leur gradiomètre de gravité quantique permettra à l’avenir de réaliser des relevés moins coûteux et dix fois plus rapidement qu’avec les capteurs classques. Le tout avec une précision et une fiabilité matura.

Le applicazioni prevedono sont nombreuses. Des applications de défense et de sécurité, par esempio. Puisque de dice mesures de microgravità pourraient permettre de révéler l’indétectable et ainsi, de se déplacer sereinement, e compris dans des environnements difficilis.

Le gradiomètre de gravité quantique pourrait aussi révolutionner notre façon de concevoir, de construire et d’entretenir nos logements et nos infrastructures. Il pourrait helper à identifier des ressources naturelles — ou des structure bâties cachées sous terre — ou même, améliorer la prédiction des phénomènes de type eruzioni vulcaniche.