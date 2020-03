Cetara: ripristinata la normale circolazione sulla SS 163 “Amalfitana”

Cetara: conclusi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa disposti dalla Regione Campania.

E’ stata ripristinata la normale circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” nel tratto compreso tra il km 45,500 ed il km 45,700.

Nel dettaglio, è stato rimosso il senso unico alternato della circolazione, precedentemente istituito per consentire gli interventi di messa in sicurezza in conseguenza degli smottamenti e delle frane che hanno interessato, in particolare, la SS 163 “Amalfitana” lo scorso dicembre.

