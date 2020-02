Centro per bambini Roccapiemonte: oggi il taglio del nastro

Centro per bambini Roccapiemonte, questa mattina l’inaugurazione del nuovo servizio per le famiglie.

Centro per bambini Roccapiemonte, taglio del nastro ufficiale dopo l’avvio delle attività nei giorni scorsi. Ha sede nella vecchia palestra della scuola elementare e accoglierà i bambini da 0 a 36 mesi.

Il sindaco Carmine Pagano ha sottolineato che il nuovo centro rappresenta una valida alternativa al nido comunale. Tuttavia, l’amministrazione punta ad attivare in un prossimo futuro il servizio di asilo nido comunale, non partito per ragioni di carattere economico.

A breve un open day per la struttura

«Abbiamo idea di organizzare al più presto degli “open days” – ha aggiunto il primo cittadino – per far conoscere ancora meglio il Centro. Stiamo ipotizzando la possibilità di scegliere un nome che lo identifichi come uno spazio di comunità di grande rilievo per Roccapiemonte».

La gestione del servizio è affidato alla Gea Società Cooperativa Sociale, con il coordinamento della dottoressa Rosa Iannone.

Presente all’inaugurazione anche Valeria Pagano, consigliere con delega alle Politiche Sociali. «È stato davvero molto bello vedere i sorrisi di tanti bambini. Sono felice – ha aggiunto Valeria Pagano – che questo progetto sia finalmente decollato. Rappresenta un’opportunità di crescita e socializzazione per i nostri bambini e allo stesso tempo garantisce alle loro famiglie un piccolo supporto quotidiano».