Celebra la riapertura della tratta Nizza-Cuneo fermandosi al Braille-sur-Roya, storico treno italiano degli anni ’30.

Sabato 14 maggio, per celebrare la riapertura della Ferrovia Nizza-Ventimiglia-Guinea il 22 dicembre 2021, più di 200 passeggeri sono partiti da Ventimiglia per la Guinea su un treno italiano degli anni ’30 noto come “Sentoport”. Alex è stato chiuso per lunghi mesi a causa dei danni causati dal nubifragio.

Ribattezzato “Il Treno dei Piancheri” per l’evento, il convoglio è partito dalla Stazione di Ventimiglia alle 9.55, ha poi attraversato la valle ed è passato per Braille-Sir, in onore del famoso vicepresidente di Ventimiglia che ha contribuito alla costruzione di questa linea. -Roya, Tende poi Limone Piemonte, prima di arrivare a Cuneo alle 12:40.