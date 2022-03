ce fut le choc sept mois plus tard, “et puis, tu sais, pour ton rein…”

« Tout arrive pour une raison », scrive Colleen, qui raconte son histoire sur TikTok. Dans une video, dont les vues dépassent aujourd’hui les 15.8 million, la jeune femme de 30 ans explique avoir donné un rein pour sauver la vie de son petit ami, atteint d’insuffisance rénale depuis l’age de 17 ans. Malheureusement pour elle, tout a mal tourné sept moi plus tard.

« Lui avoir fait ce don m’avait rendue encore plus amoureuse de lui que je ne l’étais avant l’intervention », se souvient-elle. À l’époque âgée de 25 ans, elle a pris cette décision “parce que je ne voulais pas le voir mourir”. Chose faite, la vie de son compagnon est devenue “normale”. Il a même pu se rendre sept mois plus tard à l’enterrement de vie de garçon de l’un de ses amis a Las Vegas, où il a trompé Colleen.

La jeune femme a alors décidé de lui donner une deuxième chance. Trois mois plus tard, elle ne s’attendait probablement pas à ce qu’il la quitte via un appel téléphonique. « Si nous sommes faits l’un pour l’autre, nous nous retrouverons. Et puis, tu sais, pour ton rein, tu l’as fait pour toi, pour ta bonne conscience et pour ton image”, lui at-il lancé, avant de la bloquer et de ne plus jamais lui donner signe de vie.

Aujourd’hui, Colleen à retrouver l’amour. On ne sait cependant pas ce qu’est devenu son ex-compagnon et s’il rimpianto, ou non, ses propos…