Finisce la campagna #CavaYOUall, al via la distribuzione delle visiere

Con #CavaYOUall si è riusciti a raccogliere 850€

L’obiettivo primario di #CavaYOUall era quello di mettere in connessione la solidarietà a partire dalla società civile e, questo, è stato senz’altro raggiunto. Dopo aver raccolto 850 euro, Macass, Medaarch, Legambiente e Tremil danno il via alla produzione e alla distribuzione delle 400 visiere per gli operatori sanitari di Cava de’ Tirreni. Consegnate le prime 100 alla Croce Rossa.

Ai nostri microfoni le realtà promotrici si erano dichiarate più che soddisfatte della solidarietà dimostrata dai cittadini

Per tutti coloro che vorranno farne richiesta, sui canali ufficiali dell’associazione Macass e dei suoi partner verrà pubblicato un modulo da compilare online. Si potrà indicare la preferenza per il ritiro del prodotto, scegliendo tra le sedi di The Green Hub, CAD o presso il proprio domicilio.

In totale sono stati 51 i cittadini che hanno dato il loro piccolo contributo a #CavaYOUall: solidarietà e senso di comunità.