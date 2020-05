CavaYOUall, la raccolta fondi a tutela della salute cavese

Tre realtà del territorio lanciano la campagna di crowdfunding

Macass, Medaarch e Legambiente si sono unite in nome della salvaguardia della salute dei cittadini e di coloro che lavorano in ambito sanitario, affinché si possa mantenere un controllo stabile della circolazione del virus soprattutto in arrivo della Fase 2.

Anche una piccola donazione può fare la differenza

L’iniziativa #CavaYOUall, chiama a raccolta la comunità cavese e la invita a fare una donazione per contribuire alla produzione per mezzo di stampanti 3D di una serie di visiere sanitarie, destinate ai medici e infermieri di Cava de’ Tirreni che entreranno a contatto con il pubblico. Infatti, i fondi raccolti permetteranno l’acquisto dei materiali necessari alla fabbricazione delle visiere.

Come?

A partire da oggi sarà possibile aderire a #CavaYOUall, facendo una donazione attraverso la piattaforma GoFundMe. In più, sui profili Facebook e Instagram della Macass saranno resi noti gli aggiornamenti sullo stato dell’arte della campagna.

“Non sappiamo quali sfide ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi, possiamo tuttavia fornire un vantaggio a chi sarà maggiormente esposto. Una cittadinanza attiva è una cittadinanza consapevole di ognuno dei suoi membri e del legame che li unisce“, ha dichiarato Francesco Oreste, presidente della Macass.