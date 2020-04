Cava, via G. Cinque, sbarra abbattuta, il Comune chiede i danni

Intanto la strada resta ancora parzialmente impraticabile. Si attendono i lavori

Cava de’ Tirreni. Risarcimento danni per l’incidente in via Gaetano Cinque di due anni fa, ma la strada resta ancora parzialmente impraticabile in attesa che si possano disporre i lavori già finanziati per la messa in sicurezza.

Era l’aprile del 2018 quando, in violazione alla segnaletica verticale presente sul tratto, un autocarro percorreva la strada in questione provocando la rottura della barra limitatrice d’altezza posizionata dal comando di Polizia Locale a tutela della privata e pubblica incolumità, procurando un danno di quasi 900 euro.

Ora, a distanza di due anni, l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure per il risarcimento danni insieme a un’altra serie di procedimenti che riguardano altri sinistri analoghi (in particolare il tamponamento di una volante dei vigili e quello ai danni di uno scuolabus per un totale di quasi 6000 euro).

L’episodio sollevò, al tempo, non poche polemiche relative soprattutto alla mancata messa in sicurezza della strada, interessata da un significativo fenomeno franoso che ne aveva compromesso la praticabilità. Per ovviare, in attesa di reperire i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza, l’Amministrazione aveva disposto l’installazione di transenne in ingresso e in uscita che limitassero il transito ai soli veicoli la cui altezza era inferiore ai 2,2 metri.

L’autocarro in questione, però, a dispetto della segnaletica, aveva percorso la parte iniziale del tratto comportando il danneggiamento di una delle sbarre.

Ora toccherà alla compagnia assicurativa risarcire i danni cagionati, mentre da Palazzo di Città si è in attesa di poter avviare i lavori di messa in sicurezza della strada.

Dopo il parere positivo dell’Autorità di Bacino, infatti, è arrivato anche l’ok dagli uffici tecnici di Palazzo di Città per il progetto esecutivo. I lavori saranno finanziati, per un totale di 900 mila euro, tramite l’accensione di un mutuo già accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Nel dettaglio i lavori che saranno attuati riguarderanno la realizzazione di opere di sostegno della scarpata al fine di fornire un consistente elemento di rinforzo e impedire l’erosione della stessa; si interverrà anche sulle fondazioni profonde per la stabilizzazione del versante.

Da progetto esecutivo, inoltre, sono previsti quattro ordini di terre armate rinverdite necessarie a riconfigurare il pendio e conferire maggiore stabilità allo stesso. Lavori previsti anche dal punto di vista idraulico con il rivestimento del canale in fondo valle per contrastare i fenomeni erosivi, l’inserimento di tubi drenati per ridurre il contenuto di acqua e aumentare le condizioni di sicurezza e, infine, un muro in cemento armato per contenere il terrapieno e difendere il versante dall’azione erosiva dei flussi idrici provenienti dal vallone adiacente.

Insomma, un intervento di messa in sicurezza a trecentosessanta gradi che permetterà così di tirare un sospiro di sollievo ai circa duemila residenti delle frazioni San Cesareo, Castagneto e Badia che da ormai tre anni fanno i conti con la chiusura a singhiozzo di via Gaetano Cinque – già interdetta, tramite l’installazione delle sbarre orizzontali agli accessi, al passaggio di mezzi pesanti la cui altezza supera i due metri e venti centimetri – a tutela della pubblica e privata incolumità.

L’installazione delle sbarre, la disposizione del senso unico alternato e l’impraticabilità del tratto in caso di condizioni meteorologiche avverse avevano infatti contribuito a peggiorare ulteriormente la situazione di disagio dei residenti che si erano trovati a fare i conti con le difficoltà di raggiungere le proprie abitazioni.