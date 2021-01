“La gestione politica degli ultimi cinque anni deve cambiare se la giunta Servalli vorrà la minoranza collaborativa sulla questione Ospedale.”

Cava de’ Tirreni. La minoranza è unita e sopratutto concorde sul da farsi: bisogna specializzare il nosocomio cavese per garantire l’operatività futura. È disponibile a collaborare con la maggioranza, per far si che la città continui a godere del proprio nosocomio, però migliorandone la qualità e stando accanto ai lavoratori presenti.

A farsi portavoce delle istanze della minoranza sono stati: il consigliere de “La Fratellanza”, Luigi Petrone, e il consigliere del gruppo “Siamo Cavesi”, Raffaele Giordano.

