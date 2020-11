Cava de’ Tirreni. Ok al mutuo per via G. Cinque, i lavori da gennaio

Notificato ieri il prestito chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti per la messa in sicurezza di via G. Cinque

La Cassa Depositi e Prestiti ha accordato il mutuo da 900 mila euro per l’avvio dei lavori di riqualificazione di via G. Cinque. Ieri il settore “Amministrazione” ha notificato l’assunzione con apposita determinazione dirigenziale. La somma sarà erogata a partire da gennaio 2021. Con tutta probabilità quindi l’Amministrazione provvederà ad avviare i lavori di messa in sicurezza a partire dal prossimo anno.

La questione della strada era tornata sotto i riflettori nei giorni scorsi per il cedimento della transenna che limita il transito ai veicoli alti meno di 2 metri. Intanto la strada risulta al momento nuovamente chiusa per l’allerta meteo in corso.