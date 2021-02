Cava, perde i sensi in pieno centro, medico e farmacista gli salvano la vita

Il fatto è accaduto venerdì mattina a Cava de’ Tirreni in pieno centro storico. A correre in soccorso di un uomo in piena crisi epilettica una donna che, senza alcuna esitazione, è intervenuta per prestare il primo soccorso. Poche semplici manovre che hanno salvato il soggetto che stava soffocando in preda a convulsioni.

“Stavo passeggiando lungo il Corso Umberto I quando ho visto un uomo cadere improvvisamente a terra – racconta uno dei testimoni a laredazione.eu – immediatamente sono corsa per vedere cosa fosse accaduto. A terra, steso un soggetto di mezza età era in preda ad una crisi epilettica, in evidenti difficoltà respiratorie”.

L’uomo stava diventando cianotico e tra l’altro aveva battuto la testa riportando un taglio da cui stava uscendo molto sangue.

“Mi rendo conto della situazione e immediatamente chiamo il 118 – racconta il testimone a laredazione.eu – all’improvviso vedo correre verso di me una donna, vestita di tutto punto, bianca, con una sorta di pellicciotto sulle spalle. Mette i guanti monouso, quelli blu da ospedale, si fionda a terra e sposta l’uomo sul fianco, lo immobilizza e gli tira fuori la lingua che lo stava facendo soffocare. Poi, con il supporto di una farmacista cavese uscita in strada, cercano di prestare ulteriori cure”.

In pochi minuti arriva l’ambulanza che porta in salvo l’uomo.

“Non ho mai visto quella donna, o meglio, quella dottoressa. Sono rimasto colpito dall’intervento senza esitazione. Un gesto che, anche con il supporto della farmacista, ha certamente salvato la vita a quell’uomo – conclude il “nostro” testimone – e che ho voluto raccontare affinché esempi del genere restino alla memoria di tutti“.