Servalli conferma, un “probabile positivo” a Cava de’ Tirreni

La notizie era trapelata da qualche ora, poi la conferma dal Primo cittadino di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli: “Presso il nostro presidio ospedaliero, è stato posto in isolamento un cittadino con probabile esito positivo al coronavirus”.

“Il paziente è in buone condizioni” rassicura il Sindaco Servalli. Nel frattempo è partita la procedura prevista dai protocolli che, come in questo caso di “probile positivo”, è necessario attendere la confema della positivitià” da un secondo tampone. Allo stesso modo, si procedere a ricostruire gli ultimi giorni del presunto paziente per individuare gli ulteriori potenzili contagiati.

“Non ci sono particolari motivi di preoccupazione – ha scritto poi Servalli che ha esortato a restare a casa con i nostri cari “tranne che per motivi di lavoro, salute, necessità essenziali”.

Nel frattempo, i commenti dei concittadini cavesi alla notizia ne sono arrivati di tutti i tipi. Dal canonico “dovete stare a casa” al voler comprendere le generalità e la zona del paziente.

Altro aspetto poi è il nervosismo generale dettato, scrivono alcuni, nel vedere alcuni cittadini che, incuranti di qualsiasi divieto, continuano a correre e uscire senza alcun motivo. Un atteggiamento irrispettoso della Legge sanzionato con 260 euro di ammenda e denuncia penale.